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День матери — как это было с участием компании «Никор» 04.12.2017 Компания «Никор» Реклама

26 ноября мы отмечали замечательный праздник — День мамы! Как важно мамочке немного отдохнуть и деток занять интересной игрой! Наша команда постаралась подарить яркие моменты каждой семье, пришедшей на праздник в ДК Зеленоград!

На островке здоровья от стоматологии Никоренок можно было узнать о том, как правильно чистить детские зубки. Детский психолог отвечала на вопросы родителей и веселила детвору. Невероятной красоты Её Величество Зубная Фея учила деток правильно держать зубную щётку. А в это время мамы могли получить грамотную консультацию у стилиста по волосам, визажиста и косметолога на островке красоты от салона Никор! Каждая мамочка получила советы от специалистов и подарки в виде уходовых продуктов для волос и кожи лица!

Участие в таком мероприятии стало для компании Никор большим праздником!

http://nikormed.ru/
nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon
http://www.nikor-n.ru/stomatology/

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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