26 ноября мы отмечали замечательный праздник — День мамы! Как важно мамочке немного отдохнуть и деток занять интересной игрой! Наша команда постаралась подарить яркие моменты каждой семье, пришедшей на праздник в ДК Зеленоград!
На островке здоровья от стоматологии Никоренок можно было узнать о том, как правильно чистить детские зубки. Детский психолог отвечала на вопросы родителей и веселила детвору. Невероятной красоты Её Величество Зубная Фея учила деток правильно держать зубную щётку. А в это время мамы могли получить грамотную консультацию у стилиста по волосам, визажиста и косметолога на островке красоты от салона Никор! Каждая мамочка получила советы от специалистов и подарки в виде уходовых продуктов для волос и кожи лица!
Участие в таком мероприятии стало для компании Никор большим праздником!
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