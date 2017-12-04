После начавшегося в понедельник утром снегопада на дорогах 14-23 микрорайонов образовались «красные» пробки. Стоят оба моста через железную дорогу. Очевидцы говорят, что автобусы не могут заехать на эстакаду. Расскажите в комментариях, как вы выезжали и выходили сегодня из дворов, как передвигались по городу?