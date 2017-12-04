5 комментариев
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«Новый город» встал в пробках после снегопада 04.12.2017 ZELENOGRAD.RU

После начавшегося в понедельник утром снегопада на дорогах 14-23 микрорайонов образовались «красные» пробки. Стоят оба моста через железную дорогу. Очевидцы говорят, что автобусы не могут заехать на эстакаду. Расскажите в комментариях, как вы выезжали и выходили сегодня из дворов, как передвигались по городу?

Пробки на 9 утра
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Обсуждение
Фрези Грант
10 часов назад
Мы ехали из 15 до Северной в 7-20.На дорогах лед под снегом и ничего не чищено.Только что в 10-38, первый раз с 8 утра, от Березки по улице генерала Алексеева поехали снегоуборочные машины. Снег на дороге укатан до льда.
Катерина
9 часов назад
Ехала сегодня из Рузино до работы 2 часа. Все стояло намертво. Дороги ледяные. Просто кошмар.
Дмитрий n3ro
9 часов назад
Дык а зачем выгонять машины снегоуборочные, пока идет снег? =) Не все об этом знают... Бензин только жечь зря - скажут вам в любом управлении доблестных муниципальных служб. Может быть что-то и посыпали на дорогу, но не очень то и было заметно. Зачем зимняя резина автобусу или грузовой машине, деньги на ветер пулять-то, проезд ведь бесплатный и не дорожает ни разу, это же смешно!
А вообще читалось. Начался звездец на улице - все в электричку. Там конечно тоже бывает тяжко, но куда лучше, чем стоять в пробках несколько часов. У москвичей вообще машина головного мозга. Как при наличии метро можно стоять в пробках часами - вне здравого смысла.
Max Petrov
9 часов назад
7,15 от 1557 до Крюково на 17 автолайне - скользковато - на дорогах и остановках не чищено - ни техники ни ЖКХ не видать - зима, как всегда,пришла неожиданно. Доехали как обычно - пробок нет - у дворца единобоств - парень бежал на автолайн - подскользнулся и едва не разбил голову. На развороте у станции Крюково - автолайн сильно буксовал - тронулся с трудом - едва на стрелку успел. РЖД - в порядке 3-5 минут отставания не в счет.
Elana Abalakina
8 часов назад
История повторяется. Сегодня на 400-ом автобусе от 16 мкр до Атака - 30 минуты! Некоторые автобусы снова увязли в снегу, особенно крупные у которых две пары колес сзади. Иногда действительно можно до станции дойти быстрее ~ за 15 минут. Также и 14 ноября было. Только тогда сразу все таять начало.
Не понимаю почему нельзя превентивные меры по уборке снега определить, а не убирать когда уже всё встало.

И сутациия сегодня и 14 ноября, показывает что городу нужно еще один мост или тоннель.
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