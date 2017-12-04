После начавшегося в понедельник утром снегопада на дорогах 14-23 микрорайонов образовались «красные» пробки. Стоят оба моста через железную дорогу. Очевидцы говорят, что автобусы не могут заехать на эстакаду. Расскажите в комментариях, как вы выезжали и выходили сегодня из дворов, как передвигались по городу?
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А вообще читалось. Начался звездец на улице - все в электричку. Там конечно тоже бывает тяжко, но куда лучше, чем стоять в пробках несколько часов. У москвичей вообще машина головного мозга. Как при наличии метро можно стоять в пробках часами - вне здравого смысла.
Не понимаю почему нельзя превентивные меры по уборке снега определить, а не убирать когда уже всё встало.
И сутациия сегодня и 14 ноября, показывает что городу нужно еще один мост или тоннель.