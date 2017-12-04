Несколько благотворительных акций запустили в Зеленограде к Новому году — в школе 1557 (МЖК) педагоги собирают подарки для детей из приютов при Николо-Сольбенском и Саввино-Сторожевском монастырях, а также для детей, которым придётся отмечать Новый год в Морозовской больнице — к ним зеленоградцы отправятся прямо утром 1 января. Игрушки для «Коробки храбрости» в Морозовской детской больнице собирают и в досуговом центре «Заря» (корпус 233).
В этом году в Зеленограде задумали повторить и прошлогоднюю волонтёрскую акцию «Вместе в Новый год» — денежные пожертвования, подарки и пожелания будут передавать зеленоградским долгожителям. А Ресурсный центр НКО Зеленограда (корпус 239) запустил акцию «Миска добра» сбора подарков для собак и кошек зеленоградского приюта «Ника» и приюта в Клинском районе «Кошкин дом».
Список благотворительных акций будет пополняться — сообщайте о новых акциях в комментариях или письмом на news@zelenograd.ru.
Место сбора: корпус 529, школа 1557 в МЖК.
Режим работы: по договорённости.
Контакты: 8(906)790-8381 Симакова Анна Константиновна, arishamops@yandex.ru, 8(906)031-8513 Мельниченко Ирина Альбертовна.
Школа 1557 объявила две благотворительные акции, которые будут проходить в декабре. Традиционно их проводят педагоги начальной школы для учеников и их родителей, принять участие могут и все желающие зеленоградцы.
До 23 декабря пройдёт акция «Стань дедом Морозом!» — сбор подарков для детей из приютов при Николо-Сольбенском и Саввино-Сторожевском монастырях (Ярославская область и Подмосковье). «23 и 24 декабря мы едем на Сольбу и в Звенигород. Пусть наступающий Год Собаки подарит мальчишкам и девчонкам из приютов по доброму мягкому игрушечному щенку или смешной собаке. Будет очень здорово, если к игрушкам будут приложены сладкие подарки», сообщают организаторы акции.
До 1 января сладкие подарки будут собирать по акции «Болезнь не отменяет Новый Год!» — для маленьких пациентов неврологического и офтальмологического отделений Морозовской детской больницы в Москве, которые вынуждены встречать Новый год в больничных палатах. Инициаторы акции ежегодно навещают их 1 января.
«Если живёте далеко, то можно поучаствовать переводом. А мы отчитаемся чеком и фотографиями», — пишут педагоги школы 1557 в своих группах помощи «Твори добро» Вконтакте и в Facebook. Реквизиты для перечислений приведены в разделе «Информация» группы, публикуются там и новости проходящих акций.
Место сбора: корпус 239 (остановка «Кинотеатр «Электрон»), РЦ НКО.
Режим работы: понедельник-пятница
Контактный телефон: 8(499)736-8320.
Новогоднюю благотворительную акцию «Миска добра» запускает с 4 по 15 декабря Ресурсный центр НКО Зеленограда. Подарки собирают для собак и кошек зеленоградского приюта «Ника» и приюта в Клинском районе «Кошкин дом». Эти приюты не получают государственной поддержки и функционируют исключительно за счет благотворителей, сообщает РЦ НКО.
В приюты можно передать сухие корма и консервы, поводки и ошейники, металлические миски, наполнители туалетов, впитывающие пеленки, медикаменты (противопаразитарные препараты, левомеколь, энтеросгель, ироксоветин мазь, суммамед, синулокс (50, 250 г)), а также одеяла и матрацы для теплой зимовки животных.
Приют «Ника» каждые выходные открывает двери для гостей — можно погулять с собаками, помочь в уборке и уходе, а при желании и взять домой четвероногого друга. Приют работает в Зеленограде более шести лет, под его опекой более 200 собак и кошек. За это время работы приюта волонтеры помогли сотням животных, провели множество акций, в том числе крупные фестивали в Москве.
Клинский приют «Кошкин дом» содержат на дачном участке две пенсионерки на собственные небольшие средства, на содержание животных уходит вся пенсия. Пожилые женщины ухаживают за 130 животными, среди которых много старых и больных собак и кошек.
Место сбора: корпус 233, досуговый центр «Заря"
Режим работы: понедельник-пятница 9:00-18:00
Контактный телефон: 8(499)736-4310
Молодежный клуб «Вектор» досугового центра «Заря» приглашает всех желающих подготовить сюрпризы для маленьких пациентов нейрохирургического отделения нейроонкологии Морозовской больницы — игрушки для «Коробки храбрости».
«Дети в больницах ежедневно преодолевают страх и боль. Все самое, по их мнению, страшное происходит именно в процедурном кабинете: пункции, перевязки, установка и промывка катетеров… а иногда малышей до рева пугает простой осмотр. Поэтому в каждом процедурном кабинете есть волшебная коробка — «Коробка храбрости», в которой хранятся подарки и сюрпризы, помогающие сдержать или высушить детские слезы. Это настоящая награда маленькому борцу за храбрость, поэтому коробка и носит такое название — «Коробка храбрости». Такие подарки выдаются очень часто, ведь ежедневно проводится множество процедур, а потому коробка должна постоянно пополняться».
Для больницы собирают только новые игрушки из-за серьезного ослабления иммунитета у детей, проходящих лечение от онкологии. «Домашняя пыль — страшный враг, поэтому мы не принимаем мягкие игрушки и рады всему, что можно неоднократно протереть стерилизатором», поясняют в центре.
Годятся любые небольшие игрушки: маленькие фонарики, куколки, наборы зверей, трансформеры, машинки, герои мультфильмов и сказок, пупсы, бусы, брелоки, магниты, маленькие наборы «Лего», пазлы, книги (в упаковке), фломастеры, блокнотики, раскраски.
Не подходят: деревянные, плюшевые, бьющиеся (стеклянные и керамические), непрочные, острые, а также игрушки с большим количеством мелких деталей, нельзя дарить детскую косметику и заколки.
Волонтёрская благотворительная акция «Вместе в Новый год» пройдёт в Зеленограде уже второй раз: денежные пожертвования, подарки и пожелания для зеленоградских долгожителей будут собирать вплоть до благотворительной ярмарки, которая состоится в ДК (КЦ) «Зеленоград» 23 декабря. В этом году организаторы придумали много новых способов помочь и поучаствовать в акции.
Самым актуальным год назад оказалось просто написать добрые пожелания. Можно сделать своими руками поздравительные открытки или рисунки, подарки, которые вручат пожилым людям, или подарки для продажи на ярмарке — не менее 50% прибыли с неё пойдет в фонд сбора средств. Можно купить печенье, конфеты, чай или подарочек и принести на пункт сбора.
Требуется и помощь делом: нужны волонтеры в отряды, чтобы носить подарки или фотографировать и писать видео. Можно стать «ряженым» и поздравлять долгожителей или предоставить костюм для волонтеров на безвозмездной основе. Нужны водители со своим авто в составе команд, нужны медиа-волонтеры, чтобы распространять информацию о акции — среди своих друзей и знакомых, на работе, в интернете.
Можно организовать на своей территории прием подарков, их первичное хранение (в легкодоступном офисе, магазине) или склад подарков, их формирование и фасовку (в просторном освещенном помещении со столами, удобной разгрузкой/погрузкой).
«Через месяц будет год, как мы начали делать большое добро всем Зеленоградом. Именно тогда вы поверили в нас, а мы в вас. В весь наш город. В город людей с добрым сердцем, людей, которые готовы помогать и откликаться. За этот год мы сделали очень много. Акция помогла найти друзей, единомышленников и партнеров. Мы смогли сплотить многих в группе „Все Вместе Ассоциация СО НКО Зеленограда“. Сообща мы уже совершили много добрых дел. И вот мы выходим на второй круг», — сообщают организаторы акции.
В этом году акция «Вместе в Новый год», по расчетам инициативной группы, охватит всю территорию Зеленограда — «Мы же все прекрасно понимаем, что у нас в городе не 150 одиноких долгожителей, и это нам не давало покоя целый год». Планируется устроить гораздо больше пунктов «новогодней почты» — точек приема подарков и пожеланий, а также больше отрядов для доставки поздравлений в сотрудничестве с ТЦСО «Зеленоградский» и Ресурсным центром НКО Зеленограда.
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