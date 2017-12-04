Несколько благотворительных акций запустили в Зеленограде к Новому году — в школе 1557 (МЖК) педагоги собирают подарки для детей из приютов при Николо-Сольбенском и Саввино-Сторожевском монастырях, а также для детей, которым придётся отмечать Новый год в Морозовской больнице — к ним зеленоградцы отправятся прямо утром 1 января. Игрушки для «Коробки храбрости» в Морозовской детской больнице собирают и в досуговом центре «Заря» (корпус 233).

В этом году в Зеленограде задумали повторить и прошлогоднюю волонтёрскую акцию «Вместе в Новый год» — денежные пожертвования, подарки и пожелания будут передавать зеленоградским долгожителям. А Ресурсный центр НКО Зеленограда (корпус 239) запустил акцию «Миска добра» сбора подарков для собак и кошек зеленоградского приюта «Ника» и приюта в Клинском районе «Кошкин дом».

Список благотворительных акций будет пополняться — сообщайте о новых акциях в комментариях или письмом на news@zelenograd.ru.