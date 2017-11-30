Текущие тарифы на «коммуналку» останутся прежними до 1 июля 2018 года — соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. А в июле плата за коммунальные услуги может вырасти в среднем на 5,5 процентов.

Документ вносит изменения в распоряжение мэра «О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Москве». В распоряжении говорится, что рост тарифов в Москве с 1 июля по 31 декабря 2017 года составил 7%, а с 1 июля 2018 года увеличится на 5,5%. При этом предельно допустимое отклонение от этого среднего индекса составляет 3,2 процента — «с учетом индивидуальной структуры потребления коммунальных услуг и возможных различий в порядке начисления платы».



Последнее повышение цен на «коммуналку» произошло в июле этого года. Тарифы в среднем выросли на 7%, но плата за содержание помещений и электроэнергию увеличилась до 15%. В июле прошлого года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве повысились в среднем на 10% — за счет повышения цен за ЖКУ и введения ежемесячной платы за капитальный ремонт. Предыдущее повышение цен произошло 1 ноября 2014 года. Тогда тарифы на свет, тепло, воду, содержание и ремонт жилья выросли в среднем на 7%, больше всего — почти на 10% - подорожало отопление.