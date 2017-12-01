1 комментарий
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При движении по Панфиловскому со стороны Андреевки теперь можно въезжать на Крюковскую эстакаду с трех рядов 01.12.2017 ZELENOGRAD.RU

До того из правой полосы проспекта на перекрестке с улицей Каменка можно было повернуть только направо. Сейчас можно ехать прямо со всех трех рядов.

Изменить схему движения при въезде на Крюковскую эстакаду с Панфиловского проспекта в «новом» городе предложила компания «Смарт Трафик». Окружная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила. Проезд прямо с трех полос улучшит дорожную ситуацию в этом месте, уменьшит пробки в утренний час пик, считает член комиссии Константин Антонович. Соответствующие дорожные знаки уже установили.

Повороты на улицу Каменка из правой и левой полос на этом перекрестке сохраняются.

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Обсуждение
Алена Шалимова
2 часа назад
Вернули проезд прямо и слава Богу. Сегодня был приятный сюрприз с утра.
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