Изменить схему движения при въезде на Крюковскую эстакаду с Панфиловского проспекта в «новом» городе предложила компания «Смарт Трафик». Окружная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила. Проезд прямо с трех полос улучшит дорожную ситуацию в этом месте, уменьшит пробки в утренний час пик, считает член комиссии Константин Антонович. Соответствующие дорожные знаки уже установили.

Повороты на улицу Каменка из правой и левой полос на этом перекрестке сохраняются.