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Бесплатные предновогодние мастер-классы начнутся с 1 декабря в «М-Клубе» 29.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Досуговый центр «М Клуб» (корпус 1455) приглашает зеленоградцев на бесплатные мастер-классы — «Скоро Новый Год, пора украшать ёлки!». В декабре по вторникам, четвергам и пятницам дети и взрослые будут создавать эксклюзивные новогодние игрушки и сувениры вместе с мастерицей Натальей Самсоновой.

В пятницу, 1 декабря в 18:00 мастер-классы начнутся с изготовления сувенира «Символ года» из ткани (12+).

Во вторник, 5 декабря в 18:00 в мастерской будут делать бумажные фонарики (5+). В четверг, 7 декабря в 18:00 — пингвинов из бутылок (5+), в 19:00 — расписные дощечки (12+). В пятницу, 8 декабря в 18:00 — ёлочную игрушку из ниток (12+).

Во вторник, 12 декабря в 18:00 — смастерят Деда Мороза и Снегурочку из бросового материала (5+). В четверг, 14 декабря в 18:00 — новогодний венок (5+), в 19:00 — подставки под кружки (12+). В пятницу, 15 декабря в 18:00 — новогоднюю открытку «Зимняя ночь» (12+).

Во вторник, 19 декабря в 18:00 — ёлочная игрушка «Снеговик» (5+). В четверг, 21 декабря в 18:00 — ёлочная игрушка «Шапочка» (5+), в 19:00 — шары на ёлочку (12+). В пятницу, 22 декабря в 18:00 — грелка на чашку (12+).

Организаторы мастер-классов просят взять с собой сменную обувь или бахилы. Желательно предварительно записаться на выбранные занятия по телефону 8 (499)729-2941.

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