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Спортзал в 3 микрорайоне залили водой и дизельным топливом 28.11.2017 ZELENOGRAD.RU

В тренажерный зал в корпусе 340А ночью проник неизвестный и залил беговые дорожки дизельным топливом и сбил противопожарные датчики, что привело к затоплению зала. Ущерб составил более трех миллионов рублей. Злоумышленника ищут. Клуб продолжает работать.

Об инциденте, который произошёл еще в начале октября, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в полиции. Один из тренеров клуба подтвердил эту информацию, отметив, что на работу клуба происшествие практически не повлияло — все быстро восстановили. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Корпус 340А — это бомбоубежище за «Флейтой». По документам оно считается объектом ГО и ЧС для зеленоградской префектуры. Часть помещения сдается в аренду под занятия спортом. Одновременно префектура заказала ремонт помещений в бомбоубежище, работы должны завершиться до конца декабря.

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