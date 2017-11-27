В субботу 2 декабря в 17:00 в детском центре «Kinder Холл» в МЖК (корпус 533) пройдёт песочная сказка «Лис Сентябрь». Сказку сочинила и будет рассказывать зеленоградский детский поэт Ирина Алымова.
Добрый говорящий Лис — смотритель леса — обратится за помощью к семье, живущей на самом краю деревни. От того, смогут ли они помочь Лису, зависит, наступит после осени зима или останется только Серое время!
Сказка очень красивая, добрая, песочная, световая, голосовая и музыкальная. Спектакль подойдёт для детей с 4 до 10 лет. Малыши идут вместе со взрослым, а ребята постарше — самостоятельно.
После спектакля, продолжительность которого 30 минут, зрители смогут сделать себе на память деревянный кулон с изображением лисёнка, поучаствовать в маленьком квесте «Поиск Листовичков», а также порисовать песком на световом столе вместе с художницей. Завершится всё небольшим чаепитием для детей.
Стоимость билета: 800 рублей, (для взрослых, сопровождающих малышей, вход свободный). Бронирование билетов по телефону: 8(929)525-7733. Оживает эта сказка только один раз в год, приходите и не пропустите приход зимы.
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