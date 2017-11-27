Добрый говорящий Лис — смотритель леса — обратится за помощью к семье, живущей на самом краю деревни. От того, смогут ли они помочь Лису, зависит, наступит после осени зима или останется только Серое время!

Сказка очень красивая, добрая, песочная, световая, голосовая и музыкальная. Спектакль подойдёт для детей с 4 до 10 лет. Малыши идут вместе со взрослым, а ребята постарше — самостоятельно.

После спектакля, продолжительность которого 30 минут, зрители смогут сделать себе на память деревянный кулон с изображением лисёнка, поучаствовать в маленьком квесте «Поиск Листовичков», а также порисовать песком на световом столе вместе с художницей. Завершится всё небольшим чаепитием для детей.

Стоимость билета: 800 рублей, (для взрослых, сопровождающих малышей, вход свободный). Бронирование билетов по телефону: 8(929)525-7733. Оживает эта сказка только один раз в год, приходите и не пропустите приход зимы.