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«Столплит Хоум» — это сеть гипермаркетов мебели и аксессуаров для дома. В наших гипермаркетах представлена мебель для любых целей и на любой вкус.
Кухни, гостиные, спальни, прихожие, детские, кабинеты - выберите понравившиеся позиции, и опытные менеджеры создадут ваш будущий интерьер в 3D бесплатно!
Огромный выбор аксессуаров добавит удобство и уют в ваш дом.
В сети регулярно проводятся акции, для наших постоянных покупателей существует программа лояльности.
Приходите и почувствуйте себя как дома.
«Столплит Хоум» гипермаркет мебели — здесь всегда царит атмосфера уюта и гостеприимства.
Ждем вас по адресу:
Химки, мкрн. Сходня, 6-км Новосходненского шоссе, ТЦ «ИДЕЯ мебель»
Время работы: 10.00-22.00
тел: +7(495)640-84-41
http://www.himki.stolplit-home.ru
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+7 (495) 76-76-746
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