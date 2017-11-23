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Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
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Только три дня скидки на все до 70%! Уникальное предложение недоступное в обычные дни! Количество товара ограничено.

Подробнее об акции здесь.

«Столплит Хоум» — это сеть гипермаркетов мебели и аксессуаров для дома. В наших гипермаркетах представлена мебель для любых целей и на любой вкус.

Кухни, гостиные, спальни, прихожие, детские, кабинеты - выберите понравившиеся позиции, и опытные менеджеры создадут ваш будущий интерьер в 3D бесплатно!

Огромный выбор аксессуаров добавит удобство и уют в ваш дом.

В сети регулярно проводятся акции, для наших постоянных покупателей существует программа лояльности.

Приходите и почувствуйте себя как дома.

«Столплит Хоум» гипермаркет мебели — здесь всегда царит атмосфера уюта и гостеприимства.

Ждем вас по адресу:

Химки, мкрн. Сходня, 6-км Новосходненского шоссе, ТЦ «ИДЕЯ мебель»

Время работы: 10.00-22.00

тел: +7(495)640-84-41

http://www.himki.stolplit-home.ru

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