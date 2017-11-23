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Почти все пассажиры из Твери пересели на «Ласточки» 23.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Между низкой ценой и высокой скоростью поездки тверичи выбрали последнее. Более 90% пассажиров электричек Тверь — Москва ездят на «Ласточках». Обычные электрички едут до Ленинградского вокзала в среднем 2 часа 40 минут при стоимости разового билета 387 рублей, а «Ласточки» — 1 час 50 минут, но билет стоит 510 рублей.

С начала года на участке Тверь — Москва «Ласточки» перевезли около двух миллионов пассажиров, а обычные электропоезда — меньше двухсот тысяч, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТ ППК).

«В течение всего 2017 года мы отмечаем положительную динамику — подавляющее число пассажиров делают выбор в пользу быстрых и комфортных „Ласточек“, — говорит генеральный директор МТ ППК Олег Федотов. — Даже при том, что количество обычных электричек в расписании сопоставимо с количеством „Ласточек“, пассажиры предпочитают доплатить».

По текущему расписанию, первая обычная электричка идет из Твери в 4:13, вторая в 4:52, третья в 6:02, четвертая в 6:57. За это время уходят две «Ласточки» — в 5:54 и 6:44. По рабочим дням от Москвы до Твери ходят 10 пар обычных пригородных поездов и 11 пар «Ласточек».

На участке Москва — Крюково с момента запуска «Ласточек» (октябрь 2015 года) количество пассажиров скоростных электричек выросло почти двое — хотя обычные ходят на этом участке пути намного чаще, чем на тверском. По рабочим дням от Крюково от Ленинградского вокзала курсирует 34 пары «Ласточек». Два года назад их было 30. Статистику перевозок обычными электричками на участке Москва — Крюково МТ ППК пока не предоставила.

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Обсуждение
A T
4 часа назад
Выбрали или вынуждены были выбрать. За 2 часа 40 минут так не наездишься из Твери.
Kill Digit
4 часа назад
Готовят людей, что нерентабельные электрички закроют совсем и всех поголовно пересадят на ласточки без снижения тарифа, ведь по статистики МТППК более 90% пассажиров предпочитают платить больше, а оставшиеся 10% можно и проигнорировать.
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