Централизация добралась до коммунальных услуг — сообщать об авариях или оставлять заявки на ремонт теперь надо по единому московскому телефону 8(495)539-53-53. Оттуда сообщения распределят по районам.

Пока работают и старые телефонные номера диспетчерских — они автоматически переключаются на единый колл-центр. Но с начала 2018 года будет работать только единый номер.

Диспетчерские переводят на единый номер постепенно — например, в диспетчерских 1 и 3 микрорайонов уже переключают на колл-центр, а в 8-м отвечает привычный местный диспетчер. Принимаются все те же заявки: засоры, заливы, перегоревшие лампы в подъезде, лопнувшие трубы и так далее. Но теперь придется общаться не со «своим» диспетчером, а с оператором. Включается автоответчик, который предлагает нажать «1», если речь идет об аварии. Тогда сразу соединят с оператором (во всяком случае, обещают, что сразу).

Если не авария, придется подождать, пока ответит свободный оператор. Он должен оформить заявку и отправить её в «Жилищник». Если услуга платная, дать деньги непосредственно сантехнику или электричку нельзя — придется оплачивать квитанцию в банке или терминале, который стоит в управляющей организации. Или через мобильный терминал, который принесет с собой мастер, — но в «Жилищниках» говорят, что у них пока нет таких устройств.

В Москве единая диспетчерская служба начала работать в прошлом году, теперь она дошла и до Зеленограда. По замыслу столичных властей, централизация диспетчерских должна улучшить качество обслуживания жителей: заявки, полученные через колл-центр, будут контролировать в режиме реального времени, следить за качеством и сроками их выполнения, а также за прохождением платежей.

В двух из пяти зеленоградских «Жилищниках» — в районах Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) и Крюково (14-20 микрорайоны) — принимают заявки онлайн. В остальные диспетчерские пока надо звонить.