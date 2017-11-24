«В жестоких боях на территории Солнечногорского района плечом к плечу с пехотой и танкистами героически сражались и кавалеристы под командованием генерал-майора Льва Михайловича Доватора. Мы помним и гордимся тем, что почетное гвардейское звание казачьи дивизии Доватора получили 26 ноября 1941 года в окрестностях Поварово, где и расположен теперь КСК „Баллада“. И именно здесь, и именно 26 ноября — ровно 76 лет спустя — пройдет военно-исторический фестиваль „ДОВАТОРЦЫ. Казачья конница в Битве за Москву“», — сообщают организаторы фестиваля.

Старт фестиваля назначен на 11:00. В это время откроются выставки находок с мест боевых действий и тир, где можно будет пострелять холостыми патронами из макетов боевого оружия времён Великой Отечественной войны. Официальное открытие фестиваля состоится в 11:30.

В 12:00 гостей пригласят послушать лекцию о подвиге советской кавалерии в Битве за Москву. В 12:30 представят свои показательные выступления реконструкторы-кавалеристы.

В 13:00 зрители увидят самое главное событие фестиваля — реконструкцию боя войска советской армии против солдат Вермахта.

Вход на фестиваль бесплатный для всех гостей. Телефоны для справок: 8(985)311-5734, 8(985)311-5734, Тимур Муминов.