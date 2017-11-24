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Военно-исторический фестиваль «Доваторцы» пройдёт 26 ноября под Поварово: реконструкция боя казачьей конницы Доватора в Битве за Москву 24.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградцев приглашают на второй военно-исторический фестиваль «Доваторцы», который состоится в воскресенье, 26 ноября (11:00—15:00), в конно-спортивном клубе «Баллада» — гостей познакомят с подвигом казачьей кавалерии в Великой Отечественной войне. В программе: лекция, показательное выступление реконструкторов-кавалеристов и реконструкция боя РККА против Вермахта. Фестиваль проводится в память о сражении у деревни Крюково в декабре 1941 года. Тогда казаки-доваторцы в составе 16-й армии Рокоссовского остановили вторжение вражеского полка в Москву.

«В жестоких боях на территории Солнечногорского района плечом к плечу с пехотой и танкистами героически сражались и кавалеристы под командованием генерал-майора Льва Михайловича Доватора. Мы помним и гордимся тем, что почетное гвардейское звание казачьи дивизии Доватора получили 26 ноября 1941 года в окрестностях Поварово, где и расположен теперь КСК „Баллада“. И именно здесь, и именно 26 ноября — ровно 76 лет спустя — пройдет военно-исторический фестиваль „ДОВАТОРЦЫ. Казачья конница в Битве за Москву“», — сообщают организаторы фестиваля.

Старт фестиваля назначен на 11:00. В это время откроются выставки находок с мест боевых действий и тир, где можно будет пострелять холостыми патронами из макетов боевого оружия времён Великой Отечественной войны. Официальное открытие фестиваля состоится в 11:30.

В 12:00 гостей пригласят послушать лекцию о подвиге советской кавалерии в Битве за Москву. В 12:30 представят свои показательные выступления реконструкторы-кавалеристы.

В 13:00 зрители увидят самое главное событие фестиваля — реконструкцию боя войска советской армии против солдат Вермахта.

Вход на фестиваль бесплатный для всех гостей. Телефоны для справок: 8(985)311-5734, 8(985)311-5734, Тимур Муминов.

Репортаж ТНТ Солнечногорск о фестивале «Доваторцы» 20 ноября 2016 года
Видео: Солнечногорское телевидение / youtube.com

Также на территории клуба «Баллада» за отдельную плату можно будет покататься на лошадях (от 750 рублей), погулять с экскурсией по скотному двору (от 50 рублей) и посетить контактный зоопарк. В клубе работает кафе с горячей едой и напитками. Обед обойдётся примерно в 200-300 рублей. Уточнить расценки можно по телефону 8(916) 312-40-13.

Конно-спортивный клуб «Баллада» находится недалеко от посёлка Поварово Солнечногорского района (деревня Новинки, СНТ «Шафран» — как добраться), в 40 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе.

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Обсуждение
Александр Чернов
30 минут назад
Что за безграмотность. Не могло в Советской армии быть казацких дивизий, были только кавалерийские. Сам Доватор был белорусом, комсомольцем, секретарем комитета бедноты. Затем коммунист, закончил кавалерийскую школу в Ленинграде. Никак с казаками связан не был.В самой дивизии были совершенно разные люди, включая даже группу из Московского цирка. Сейчас эти ряженые уже приписывают себе чужие подвиги. Вот действительно у кого была казацкая дивизия - так это у немцев, казацкая дивизия Панница, за что собственно после войны Краснова, Шкуро и Султан-Гирея Военная коллегия Верховного суда СССР и приговорила к смертной казни через провешивание, а самих казаков отправили в Сибирь на перевоспитание. Вот кого им надо реконструировать, а не чужие подвиги себе стали приписывать.
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