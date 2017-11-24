Зеленоградцев приглашают на второй военно-исторический фестиваль «Доваторцы», который состоится в воскресенье, 26 ноября (
«В жестоких боях на территории Солнечногорского района плечом к плечу с пехотой и танкистами героически сражались и кавалеристы под командованием генерал-майора Льва Михайловича Доватора. Мы помним и гордимся тем, что почетное гвардейское звание казачьи дивизии Доватора получили 26 ноября 1941 года в окрестностях Поварово, где и расположен теперь КСК „Баллада“. И именно здесь, и именно 26 ноября — ровно 76 лет спустя — пройдет военно-исторический фестиваль „ДОВАТОРЦЫ. Казачья конница в Битве за Москву“», — сообщают организаторы фестиваля.
Старт фестиваля назначен на 11:00. В это время откроются выставки находок с мест боевых действий и тир, где можно будет пострелять холостыми патронами из макетов боевого оружия времён Великой Отечественной войны. Официальное открытие фестиваля состоится в 11:30.
В 12:00 гостей пригласят послушать лекцию о подвиге советской кавалерии в Битве за Москву. В 12:30 представят свои показательные выступления реконструкторы-кавалеристы.
В 13:00 зрители увидят самое главное событие фестиваля — реконструкцию боя войска советской армии против солдат Вермахта.
Вход на фестиваль бесплатный для всех гостей. Телефоны для справок: 8(985)311-5734, 8(985)311-5734, Тимур Муминов.
Также на территории клуба «Баллада» за отдельную плату можно будет покататься на лошадях (от 750 рублей), погулять с экскурсией по скотному двору (от 50 рублей) и посетить контактный зоопарк. В клубе работает кафе с горячей едой и напитками. Обед обойдётся примерно в 200-300 рублей. Уточнить расценки можно по телефону 8(916) 312-40-13.
Конно-спортивный клуб «Баллада» находится недалеко от посёлка Поварово Солнечногорского района (деревня Новинки, СНТ «Шафран» — как добраться), в 40 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе.
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