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Центр красоты и здоровья Татьяны Слободской приглашает на празднование 10-летия — 25 ноября 21.11.2017 Центр красоты и здоровья Татьяны Слободской Реклама

Дорогие друзья! Мы приглашаем вас 25 ноября на празднование 10-летия Центра красоты и здоровья Татьяны Слободской!

С 12:00 до 16:00 в ТЦ Савелки, павильон 014 пройдет День открытых дверей! Вас ждет масса интересной информации, мастер-классы, сюрпризы, скидки!

Записаться можно прямо сегодня по телефону 8(925)518-59-00

В чем приходить?

Форма одежды – удобная, так как вы сможете присоединиться к мастер-классам и попробовать занятия бодифлекс, оксисайз совершенно бесплатно!

Вам расскажут о самых эффективных методах похудения нашего центра! LPG-массаж, прессотерапия, RF-лифтинг, антицеллюлитные обертывания и т.д. Вы сможете приобрести абонементы и записаться на лучшие процедуры по уходу за кожей лица и тела по большим скидкам! Обязательно приходите! Будет очень интересно!

Подробнее о центре красоты и здоровья Татьяны Слободской

Каждая из нас хочет ощущать себя красивой, уверенной, желанной, ловить восхищенные взгляды окружающих и, главное, родных и близких людей. Мы сделали всё для того, чтобы в нашем Центре красоты и здоровья вы максимально быстро и надолго приобрели желаемый результат, а именно: красивую фигуру, крепкое здоровье, гладкую кожу и отличное настроение.

Руководитель центра и тренер спортивных направлений — Татьяна Слободская. Сертифицированный специалист по дыхательным системам бодифлекс, оксисайз, а также по таким востребованным, сегодня, направлениям, как калланетика и фейсбилдинг. Является автором уникальных разработок по аэробному дыханию («Аквафлекс» (аквааэробика с дыханием, дыхание с прессом).

Центр красоты и здоровья Татьяны Слободской
Татьяна Слободская/youtube.com

Кроме этого, Татьяна Слободская — руководитель клуба «Бодифлекс-Микс» и Центра коррекции фигуры.

Высокий профессионализм, жизнелюбие и любовь к своему делу позволяют Татьяне легко делиться необходимой энергией, знаниями и навыками со всеми, кому необходимо приобрести хорошую спортивную форму.

Помимо спортивных достижений Татьяна Слободская является психологом-педагогом, счастливой женой и прекрасной мамой двоих детей.

Вот уже 10 лет она с огромным удовольствием наблюдает за тем, как под ее внимательным руководством хорошеют, становятся стройнее и меняются в лучшую сторону сотни благодарных женщин.

Если вы тоже хотите присоединиться к числу довольных своим внешним видом людей — мы ждем вас!

Помимо спортивного направления в Центре красоты и здоровья хорошо развито направление коррекции лица и тела. Вас порадует широкий спектр самых востребованных услуг, таких как: прессотерапия, кавитация, RF-лифтинг лица и тела, водорослевые обертывания, а также наращивание и ламинирование ресниц, окраска и коррекция бровей, эпиляция воском, шугаринг и др.

Если вы занятой человек и не имеете возможности посещать Центр красоты и здоровья для занятий спортом в группе, то можете записаться на online-тренировки или индивидуальные занятия.

Для любителей путешествий и здорового образа жизни мы организуем увлекательные фитнес-туры в Подмосковье и за рубеж.

Если как раз сейчас вы подумываете о том, не начать ли вам новую жизнь — начните ее вместе с Центром красоты и здоровья Татьяны Слободской! Мы будем очень рады вас видеть!

ТЦ САВЕЛКИ, пав. 014

www.bodyflex-mix.ru

8(925)518-59-00

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