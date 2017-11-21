Каждая из нас хочет ощущать себя красивой, уверенной, желанной, ловить восхищенные взгляды окружающих и, главное, родных и близких людей. Мы сделали всё для того, чтобы в нашем Центре красоты и здоровья вы максимально быстро и надолго приобрели желаемый результат, а именно: красивую фигуру, крепкое здоровье, гладкую кожу и отличное настроение.

Руководитель центра и тренер спортивных направлений — Татьяна Слободская. Сертифицированный специалист по дыхательным системам бодифлекс, оксисайз, а также по таким востребованным, сегодня, направлениям, как калланетика и фейсбилдинг. Является автором уникальных разработок по аэробному дыханию («Аквафлекс» (аквааэробика с дыханием, дыхание с прессом).