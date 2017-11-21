После лекции пройдёт эко-викторина и игры «Голоса птиц», «Птичья столовая». Вход на лекцию свободный. Дополнительную информацию предоставят по телефону: 8(499)735-5556.

Тридцать восемь видов зимующих в Зеленограде птиц насчитала Людмила Королёва, жительница Зеленограда, которая по личной инициативе много лет занималась исследованиями птиц, обитающих в зеленоградских лесах и парках. «Но я уверена, что их больше, потому что ведь птицы скрываются, они же не любят, когда за ними наблюдают. Это те виды, которые я точно установила, у меня есть список по семействам», — рассказывала она в интервью Zelenograd.ru.

«Грачи, похоже, неожиданно остались зимовать. Или отложили отлет… — поделилась своими наблюдениями за нынешнюю осень зеленоградка Оксана Пучинина. — Возле „Флейты“ уже не первый раз вижу грачей, не меньше пяти, которые „пасутся“ вместе с галками. В прошлую зиму по всей Москве и у нас в том числе оставались на зиму зарянки. Это бывает не каждый год. Из зимующих птиц вижу соек, поползней, лазоревок и больших синиц, дятлов…»

Наблюдениями за птицами увлечены многие зеленоградцы — кто случайно, просто по дороге на работу через лес, а кто всерьёз занимается изучением и фотосъёмкой пернатых. В 1999 году вышел «Очерк природы Зеленограда с аннотированным списком птиц его территории»: там отмечают таких зимующих в Зеленограде птиц, как обыкновенная чечётка, свиристель, кряква, гоголь, чёрный дрозд, часто встречаются снегири.

В январе нынешнего года в центре города видели чёрного дятла, который, возможно, проголодался из-за морозов и поэтому подобрался так близко к человеческому жилью. Тогда же горожан приглашали на экологическую прогулку вдоль реки Сходня, чтобы подсчитать оставшихся на зимовку водоплавающих птиц, — помочь Союзу охраны птиц России и «Мосприроде» в сборе данных о количестве зимующих уток, — а также сделать птичьи фотозарисовки и фотопортреты.