Во вторник 21 ноября (в 18:00) зеленоградское подразделение «Мосприроды» приглашает на эко-лекторий «Зимующие птицы Крюковского лесопарка» — лекция пройдёт в библиотеке №249 (корпус 607а). Слушателям расскажут о разнообразии зимующей орнитофауны, особенностях образа жизни и поведения птиц зимой, правилах их подкормки. Лекция предназначена для детей от 12 лет и взрослых.
После лекции пройдёт эко-викторина и игры «Голоса птиц», «Птичья столовая». Вход на лекцию свободный. Дополнительную информацию предоставят по телефону: 8(499)735-5556.
Тридцать восемь видов зимующих в Зеленограде птиц насчитала Людмила Королёва, жительница Зеленограда, которая по личной инициативе много лет занималась исследованиями птиц, обитающих в зеленоградских лесах и парках. «Но я уверена, что их больше, потому что ведь птицы скрываются, они же не любят, когда за ними наблюдают. Это те виды, которые я точно установила, у меня есть список по семействам», — рассказывала она в интервью Zelenograd.ru.
«Грачи, похоже, неожиданно остались зимовать. Или отложили отлет… — поделилась своими наблюдениями за нынешнюю осень зеленоградка Оксана Пучинина. — Возле „Флейты“ уже не первый раз вижу грачей, не меньше пяти, которые „пасутся“ вместе с галками. В прошлую зиму по всей Москве и у нас в том числе оставались на зиму зарянки. Это бывает не каждый год. Из зимующих птиц вижу соек, поползней, лазоревок и больших синиц, дятлов…»
Наблюдениями за птицами увлечены многие зеленоградцы — кто случайно, просто по дороге на работу через лес, а кто всерьёз занимается изучением и фотосъёмкой пернатых. В 1999 году вышел «Очерк природы Зеленограда с аннотированным списком птиц его территории»: там отмечают таких зимующих в Зеленограде птиц, как обыкновенная чечётка, свиристель, кряква, гоголь, чёрный дрозд, часто встречаются снегири.
В январе нынешнего года в центре города видели чёрного дятла, который, возможно, проголодался из-за морозов и поэтому подобрался так близко к человеческому жилью. Тогда же горожан приглашали на экологическую прогулку вдоль реки Сходня, чтобы подсчитать оставшихся на зимовку водоплавающих птиц, — помочь Союзу охраны птиц России и «Мосприроде» в сборе данных о количестве зимующих уток, — а также сделать птичьи фотозарисовки и фотопортреты.
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