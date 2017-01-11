В Зеленограде чёрного дятла наблюдают постоянно. Два года назад птиц, самца и самку, видели в лесопарке между 9 и 12 микрорайонами — тогда их сфотографировал зеленоградец Владимир Климов, а об их появлении сообщила префектура: птицы зимовали на берегу реки Сходня, в районе бывшей дачи Лавочкина.

Желна или черный дятел — одни из самых крупных представителей семейства дятлов, которые достигают 50-55 см в длину. Птица гнездится в зрелых лесах, где выбирает высокие мёртвые или больные деревья без сучьев, в которых выбивает дупло. Черный дятел очищает деревья от вредителей, в частности короеда-типографа и узкотелой златки. Из-за короеда несколько лет назад было потеряно 20% зеленоградского лесопарка на территории 182 гектара, а златка уничтожает ясени.