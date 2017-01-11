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Проголодавшийся в морозы чёрный дятел прилетел в центр города. Видео 11.01.2017 ZELENOGRAD.RU

На стволе дерева возле магазина «Океан», рядом с пешеходными дорожками, редкую птицу снял на видео житель Зеленограда.

«Мороз и голод привёл этого лесного жителя в город. Были бы у меня древесные насекомые, которые он добывает, он бы и с рук поел. Редкое зрелище», — пишет автор видеозаписи
Тайсон Дмитриевич / Youtube.com

В Зеленограде чёрного дятла наблюдают постоянно. Два года назад птиц, самца и самку, видели в лесопарке между 9 и 12 микрорайонами — тогда их сфотографировал зеленоградец Владимир Климов, а об их появлении сообщила префектура: птицы зимовали на берегу реки Сходня, в районе бывшей дачи Лавочкина.

Желна или черный дятел — одни из самых крупных представителей семейства дятлов, которые достигают 50-55 см в длину. Птица гнездится в зрелых лесах, где выбирает высокие мёртвые или больные деревья без сучьев, в которых выбивает дупло. Черный дятел очищает деревья от вредителей, в частности короеда-типографа и узкотелой златки. Из-за короеда несколько лет назад было потеряно 20% зеленоградского лесопарка на территории 182 гектара, а златка уничтожает ясени.

В сентябре 2015 года дятла видели в лесопарке 9 микрорайона Зеленограда
Вадим Родионов / Youtube.com

Желна занесена в Красную книгу Москвы (2011 год) по 2 категории редкости: как вид, численность и распространение которого сократились настолько, что при дальнейшем проявлении действующих негативных факторов он за короткий срок может оказаться под угрозой исчезновения на территории Москвы, сообщает один из зеленоградских орнитологов-любителей.

«На мой субъективный взгляд, желне в Зеленограде хорошо, живут эти дятлы здесь постоянно, — пишет наблюдательница. — Похоже, погибающие зеленоградские ельники - отличное место для этого вида. Я неоднократно наблюдала желну в парке между площадью Юности и Московским проспектом (чаще всего в районе Большой поляны и ближе к 5 микрорайону), неоднократно — у корпуса 517, в парке в 6 микрорайоне (напротив корпуса 622), у Черного озера, эпизодически в 3 микрорайне».

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