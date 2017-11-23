Зеленоградский роддом в субботу, 25 ноября (с 10:00 до 13:00) проведёт день открытых дверей. В честь Международного Дня матери, который традиционно проводится в последнее воскресенье ноября, в роддоме организуют бесплатные обследования и консультации, экскурсии по родильному отделению и семейный праздник «Мамин день» (в 11:00) с конкурсами, играми и шоу мыльных пузырей.
В родильное отделение приглашаются все состоявшиеся и будущие родители, вне зависимости от постановки на учёт. Детей до года примут ведущие педиатры-неонатологи больницы. Специалисты по акушерству и гинекологии проконсультируют по вопросам планирования семьи и контрацепции, гинекологической эндокринологии, бесплодия и невынашивания беременности, необходимости хирургической помощи. Будущим мамам проведут ультразвуковые обследования «на новейших аппаратах», как сообщает роддом. с выдачей заключения экспертов.
На УЗИ и приём к любому врачу нужно предварительно записаться по телефону: 8(499)729-2790.
Все услуги — бесплатные. Для УЗИ и врачебных консультаций понадобятся паспорт и полис ОМС. Беременным следует взять с собой обменную карту и результаты предыдущих исследований. На приеме у педиатра-неонатолога пригодятся результаты анализов, выписки, заключения лечащих врачей.
Экскурсии по акушерскому корпусу, где принимаются роды и восстанавливаются мамы с малышами, будут проходить непрерывно с 10:00 до 13:00. Там же можно будет познакомиться с врачами, принимающими роды. Группы будут отправляться по мере набора 10-15 человек.
Праздник «Мамин день» начнётся на первом этаже гинекологического корпуса в 11:00. Его устраивают в зеленоградском роддоме уже в третий раз. По словам организаторов, он пользуется большой популярностью. Как рассказали Zelenograd.ru в роддоме, на праздник можно и нужно приходить с детьми. Гостей ждут конкурсы и игры, танцы, фокусы и шоу мыльных пузырей.
Адрес роддома: улица Александровка, дом 8.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- НОЯБРЬ
-
Скидка на плитку Италии и
Испании 10%