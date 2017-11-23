В родильное отделение приглашаются все состоявшиеся и будущие родители, вне зависимости от постановки на учёт. Детей до года примут ведущие педиатры-неонатологи больницы. Специалисты по акушерству и гинекологии проконсультируют по вопросам планирования семьи и контрацепции, гинекологической эндокринологии, бесплодия и невынашивания беременности, необходимости хирургической помощи. Будущим мамам проведут ультразвуковые обследования «на новейших аппаратах», как сообщает роддом. с выдачей заключения экспертов.

На УЗИ и приём к любому врачу нужно предварительно записаться по телефону: 8(499)729-2790.

Все услуги — бесплатные. Для УЗИ и врачебных консультаций понадобятся паспорт и полис ОМС. Беременным следует взять с собой обменную карту и результаты предыдущих исследований. На приеме у педиатра-неонатолога пригодятся результаты анализов, выписки, заключения лечащих врачей.

Экскурсии по акушерскому корпусу, где принимаются роды и восстанавливаются мамы с малышами, будут проходить непрерывно с 10:00 до 13:00. Там же можно будет познакомиться с врачами, принимающими роды. Группы будут отправляться по мере набора 10-15 человек.

Праздник «Мамин день» начнётся на первом этаже гинекологического корпуса в 11:00. Его устраивают в зеленоградском роддоме уже в третий раз. По словам организаторов, он пользуется большой популярностью. Как рассказали Zelenograd.ru в роддоме, на праздник можно и нужно приходить с детьми. Гостей ждут конкурсы и игры, танцы, фокусы и шоу мыльных пузырей.

Адрес роддома: улица Александровка, дом 8.