Доставка обеда в офис – прекрасная возможность начать питаться своевременно и правильно. Ланчи в ресторане «Брецель» состоят из трех блюд: салат, суп и горячие; к каждому обеду прилагается чай и багет собственного производства. Ассортимент блюд меняется ежедневно и еженедельно. Стоимость комплексного обеда 300 рублей.

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