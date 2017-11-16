Доставка обеда в офис – прекрасная возможность начать питаться своевременно и правильно. Ланчи в ресторане «Брецель» состоят из трех блюд: салат, суп и горячие; к каждому обеду прилагается чай и багет собственного производства. Ассортимент блюд меняется ежедневно и еженедельно. Стоимость комплексного обеда 300 рублей.
Мы готовим для вас с любовью!
Условия доставки:
- бесплатная доставка в пределах Зеленограда от 10 обедов;
- прием заказа за день, до 18:00;
- время доставки обедов с 12:30 до 15:30, возможна доставка ко времени;
- возможность оформить договор и проводить оплату по безналичному расчёту.
Ознакомиться с меню можно на сайте www.brecel.ru
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