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Обеды с доставкой в офис из ресторана «Брецель» 16.11.2017 Ресторан «Брецель» Реклама

Доставка обеда в офис – прекрасная возможность начать питаться своевременно и правильно. Ланчи в ресторане «Брецель» состоят из трех блюд: салат, суп и горячие; к каждому обеду прилагается чай и багет собственного производства. Ассортимент блюд меняется ежедневно и еженедельно. Стоимость комплексного обеда 300 рублей.
 Мы готовим для вас с любовью!

Условия доставки:

  • бесплатная доставка в пределах Зеленограда от 10 обедов;
  • прием заказа за день, до 18:00;
  • время доставки обедов с 12:30 до 15:30, возможна доставка ко времени;
  • возможность оформить договор и проводить оплату по безналичному расчёту.

Ознакомиться с меню можно на сайте www.brecel.ru

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+7 (495) 76-76-746
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