9 ноября, в 10.00 школа рисования «Палитра Увлечений» приглашает на трехчасовой мастер-класс по живописи маслом «с нуля» «Васильки».
Вас ждет пошаговое написание картины под руководством профессионального художника-педагога, приятная творческая атмосфера в кругу единомышленников, эмоциональная разгрузка, а в завершение — красивая картина, написанная вами!
Стоимость участия 2500 руб. по системе «все включено». При оплате более чем за 3 дня до начала мастер-класса — 2200 руб.
Запись на занятие по телефону: 8(495)763-86-15.
Адрес школы: г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2, ТЦ «Савелки», этаж 3, офис 319
19 ноября в 14.15 начинается новый курс по многослойной акварельной живописи по методу С.Андрияки.
Курс предназначен для взрослых и детей от 10 лет.
Занятия ведет преподаватель «АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ».
Занятия проходят 2 раза в месяц: каждое первое и третье воскресенье месяца.
Начало курса 19 ноября.
Стоимость абонемента — 2800 руб./месяц. Материалы не входят в стоимость обучения.
Запись на курс по телефону: 8(916)583-42-37
Объявлен набор в группу известного зеленоградского художника и педагога Павлинова Вадима Дмитриевича на курс «Рисунок и живопись для начинающих».
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