Вас ждет пошаговое написание картины под руководством профессионального художника-педагога, приятная творческая атмосфера в кругу единомышленников, эмоциональная разгрузка, а в завершение — красивая картина, написанная вами!

Стоимость участия 2500 руб. по системе «все включено». При оплате более чем за 3 дня до начала мастер-класса — 2200 руб.

Запись на занятие по телефону: 8(495)763-86-15.

Адрес школы: г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2, ТЦ «Савелки», этаж 3, офис 319

19 ноября в 14.15 начинается новый курс по многослойной акварельной живописи по методу С.Андрияки.

Курс предназначен для взрослых и детей от 10 лет.

Занятия ведет преподаватель «АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ».