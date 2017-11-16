Сейчас первый автобус №400Т отправляется с остановки «16 микрорайон» в 5:00, а будет в 4:50 — с 18 ноября. Так он будет ходить по всем дням недели. Время сдвинули для «улучшения транспортного обслуживания».

Об этом сообщает префектура со ссылкой на зеленоградский автокомбинат. На сайте «Мосгортранса», где публикуется актуальное расписание движения автобусов, пока остается прежний график 400Т. По этому расписанию, автобус курсирует в часы пик каждые 7-8 минут (при этом утренний час пик — это примерно с 6:00 до 9:00), а в другие часы ходит с интервалами 8-14 минут. Впрочем, расписание может быть условным из-за дорожной ситуации на Пятницком шоссе.