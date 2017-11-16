Комментировать
Дарим пиццу -закажи через приложение
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
400-й автобус до «Тушинской» будет уходить из Зеленограда на 10 минут раньше 16.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Сейчас первый автобус №400Т отправляется с остановки «16 микрорайон» в 5:00, а будет в 4:50 — с 18 ноября. Так он будет ходить по всем дням недели. Время сдвинули для «улучшения транспортного обслуживания».

Об этом сообщает префектура со ссылкой на зеленоградский автокомбинат. На сайте «Мосгортранса», где публикуется актуальное расписание движения автобусов, пока остается прежний график 400Т. По этому расписанию, автобус курсирует в часы пик каждые 7-8 минут (при этом утренний час пик — это примерно с 6:00 до 9:00), а в другие часы ходит с интервалами 8-14 минут. Впрочем, расписание может быть условным из-за дорожной ситуации на Пятницком шоссе.

 Реклама
Секция Айкидо для детей 7-12 лет Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
ЕГЭ по русскому - запишись, чтобы получить высокий балл. Объявления
Как сдать ЕГЭ/ОГЭ и поступить в ВУЗ на бюджет — Центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Годограф» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
Реклама
Реклама
Дарим пиццу -закажи через приложение
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама
Реклама