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В МИЭТе пройдёт лекция о «Яндекс.Такси» — как открыть своё такси с нуля 14.11.2017 ZELENOGRAD.RU

«Как стать партнёрами Яндекса и открыть своё такси с нуля» — лекция с таким названием состоится в МИЭТе в среду, 15 ноября (в 16:00) в аудитории 4204. Генеральный директор компании «Я. Таксист» Пётр Панкратьев и маркетинг-менеджер «Я. Таксист» Егор Маруков расскажут о работе системы «Яндекс.Такси» в Зеленограде, об условиях для водителей и стандартах качества этого сервиса.

Компания «Я. Таксист» основана в 2017 году и является официальным партнером «Яндекс.Такси» по развитию сервиса на северо-западном направлении Подмосковья. Компания работает как сертифицированный центр обучения и найма водителей. Зеленоградских водителей это избавляет от необходимости поездок в Москву для общения с консультантами, заказа фирменного оборудования или прохождения онлайн-тестов, которые повышают рейтинг водителя в системе и дают приоритет в получении заказов, утверждают в «Я. Таксист».

«Основная наша цель — создание комфортных условий труда для водителей на своих или арендованных авто, выполняющих заказы системы Яндекс.Такси в Москве и Московской области», — такова миссия компании. «Базируемся в Зеленограде и держим пару козырей в рукаве, выгодно нас отличающих от конкурентов в регионе», — добавляет к этому Пётр Панкратьев Вконтакте.

Лекция пройдёт в рамках «Открытого лектория» МИЭТ, в проекте участвуют выпускники зеленоградского университета — Егор Маруков, выпускник факультета ЭКТ, один из них.

Доступ для зеленоградцев, не имеющих постоянного пропуска в МИЭТ, организует Мария Добрынина, начальник Управления по делам молодёжи и связям с общественностью МИЭТ: контактный телефон 8(903)784-3985.

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