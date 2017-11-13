Приоритеты проезда изменились в соответствии с новым пунктом в Правилах дорожного движения: водитель, въезжая на перекресток равнозначных дорог с круговым движением, должен уступить дорогу машинам, двигающимся по этому перекресток. При этом на перекрестке должен стоять дорожный знак 4.3 «круговое движение» (уже стоит). Если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то транспорт двигается в соответствии с их требованиями. Изменения вступили в силу 8 ноября.

Об изменениях в сообществе «ЗелАвто» автовладельцев предупредил Илья Марков.