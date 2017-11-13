Водители, двигающиеся со стороны Старокрюковского проезда (то есть, съезжающие с моста) обязаны уступить дорогу тем, кто едет по кругу. Знаки обещают заменить в ближайшее время.
Приоритеты проезда изменились в соответствии с новым пунктом в Правилах дорожного движения: водитель, въезжая на перекресток равнозначных дорог с круговым движением, должен уступить дорогу машинам, двигающимся по этому перекресток. При этом на перекрестке должен стоять дорожный знак 4.3 «круговое движение» (уже стоит). Если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то транспорт двигается в соответствии с их требованиями. Изменения вступили в силу 8 ноября.
Об изменениях в сообществе «ЗелАвто» автовладельцев предупредил Илья Марков.
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Там надо убирать круг и продумать как поставить светофор, что бы и улицу Радио освободить от пробок, и что бы Заводская ехала, в том числе автобус №20 в обе стороны
По сути я как ехал на главной с моста так и буду ехать т.к. те кто на круге должны менять полосу движения для того чтобы съехать с круга в сторону кутузовского шоссе, а я двигаюсь по отдельной прямой полосе.
https://yandex.ru/maps/216/zelenograd/?ll=37.183562%2C55.973484&z=19&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=37.183201%2C55.974016&panorama%5Bdirection%5D=190.545404%2C-1.587307&panorama%5Bspan%5D=49.803725%2C28.433437
В былые времена уже давно не одна голова слетела бы с плеч от таких "художеств". А уж про знаки разговор отдельный - смех, да и только. Лепят почём зря, лишь бы "бабла срубить" за установку. Дурдом, одним словом.