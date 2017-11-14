Объехав кругом, через две с половиной минуты вернулась к тому же месту и застала уже двоих ребят в момент, когда они перелезали через бетонный блок и находились как раз на его гребне. Видимо, другой мальчик в первый проезд был по ту сторону разделителя и его не было видно, а сейчас помогал младшему преодолеть препятствие.

Начало разговора слышно на видео. Мальчишки говорят, что им надо «на ту сторону» — Анастасия предлагает подвезти, после чего ребята говорят, что им в Крюково и отказываются от помощи, но девушка настаивает, объясняя, насколько опасно бегать через дорогу в неположенном месте, тем более на мосту. В общем, согласились.

Анастасия пересказала часть разговора, которая осталась за кадром. Прежде всего еще раз сделала внушение, как опасно то, что они пытались сделать. «Тем более вы еще маленькие, чтобы самим ходить через дорогу».

— Я не маленький, а вот он —да, — ответил тот, что появился на видео позже. Сказал, что ему 11 лет. Возраст младшего не уточнил.

Девушка поинтересовалась, объясняли ли им родители правила перехода через дорогу. Признались — да, родители рассказывали, но так было короче и удобней. Почему удобней, когда на той стороне, откуда они перелезали, есть тротуар, ведущий до пешеходного перехода к Крюково, а на обратной стороне как раз нет, ребята объяснить не смогли или не захотели. А в ответ на вопрос, как они там собирались переходить дорогу, если «зебры» нет, сказали, что перебежали бы. И снова пришлось объяснить, что так нельзя.

Мальчиков Анастасия довезла до автобусной остановки у «Иридиума», как они попросили. В ее водительской практике такое впервые: никогда не встречала на эстакаде детей, да и взрослых тоже, пытающихся перебежать дорогу. Своих детей у Анастасии нет, но она не могла равнодушно проехать мимо детей, которые оказались в очевидной опасности.