Магазин женской одежды и аксессуаров LIME и магазин в стиле casual для женщин и мужчин FiNN FLARE порадуют покупателей высоким качеством тканей и приятными ценами, обещают в "Зеленопарке".

В магазинах LIME сейчас проходит распродажа с 50% скидкой моделей межсезонья, зеленоградский магазин - девятый в столичной сети этого бренда, созданного в 2008 году. "Наша компания ориентируется на сегмент fast-fashion, что безусловно позволяет быстро реагировать на последние тенденции в мире моды", - сообщает сайт LIME.

Магазин одежды финского бренда FiNN FLARE, которому уже более полувека, предлагает широкий ассортимент молодежных вещей среднего ценового сегмента - "оригинальные и стильные линейки одежды, обуви и аксессуаров". Представлены коллекции текущего и прошлых сезонов. В Зеленограде магазин FiNN FLARE действует также в ТЦ "Иридиум" на Крюковской площади.

Кофейня Cofix и салон оператора TELE2 находятся рядом - они реализовали в "Зеленопарке" "совместный проект адептов справедливых цен - идеальное место, где можно одновременно порадовать себя горячим ароматным кофе и новым гаджетом". У TELE2 уже есть пять салонов в Зеленограде, три из них расположены в "новом городе", еще два - в 1 микрорайоне и в ТД "Панфиловский".

Слоган международной сети кофеен Cofix - "Fresh coffee, fixed price": любое блюдо и напиток стоят 60 рублей. В меню свежесваренный кофе, лимонады, морковный фреш, выпечка, сэндвичи, салаты, суп, пицца и десерты.

С 4 ноября в "Зеленопарке" заработал также парк развлечений для всей семьи "Виртуалити" возле фудкорт-зоны. А сам фудкорт пополнили фудтраки - рестораны на колёсах с авторской кухней. С 1 ноября "Зеленопарк" открыл для посетителей гардероб, он располагается рядом с фудкортом и работает с 10:00 до 22:00. Зрителей поздних сеансов кинотеатра "Синема Парк" просят пользоваться гардеробом кинотеатра.

Режим работы ТРЦ "Зеленопарк": понедельник-воскресенье 10:00 – 22:00.