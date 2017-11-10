На площади Юности выкопали ямы для посадки деревьев. Пока ямы огородили лентой, чтобы в них никто не провалился. Когда привезут деревья, неизвестно, но, наверное, уже скоро. По планам на площади посадят более ста деревьев и трёх тысяч кустов — ели, липы, можжевельник.