3 комментария
На площади Юности выкопали ямы для посадки деревьев 10.11.2017 ZELENOGRAD.RU

На площади Юности выкопали ямы для посадки деревьев. Пока ямы огородили лентой, чтобы в них никто не провалился. Когда привезут деревья, неизвестно, но, наверное, уже скоро. По планам на площади посадят более ста деревьев и трёх тысяч кустов — ели, липы, можжевельник.

Фото: Василий Стабров

По задумке проектировщиков площадь с деревьями должна выглядеть примерно так:

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Обсуждение
Андрей Глазков
4 часа назад
Ну прикольно, чё. Зелени на плешке реально не хватало.
Ольга Каплина
4 часа назад
и где там сто деревьев поместится?
A T
2 часа назад
Прижились бы, было бы здорово. Жаль погибших ёлочек, которые там были, без озеленения там совсем тоскливо.
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