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Как провести 9 и 11 класс с удовольствием и пользой, сдать ЕГЭ/ОГЭ и поступить в ВУЗ на бюджет — Центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Годограф» 09.11.2017 Учебныы центр «Годограф» Реклама

Федеральная сеть Учебных центров "Годограф" - один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. Мы готовим к ЕГЭ и ОГЭ в 50 городах России.

Ежегодно более 500 старшеклассников Москвы доверяют нам свою подготовку к ЕГЭ и ОГЭ! Их результаты говорят сами за себя: 3 стобалльника в прошлом году, многие сдали ЕГЭ на 80+ и поступили в МГУ, МФТИ, ВШЭ, Бауманку и другие ведущие вузы Москвы!
Занятия у нас проходят в 10 филиалах Москвы и 7 городах Подмосковья.

Как проходят занятия:

  • Интересные и продуктивные занятия, а не скучные лекции
  • Сильные и харизматичные преподаватели, которые ежегодно готовят 20+ учеников к ЕГЭ/ОГЭ. Все они наглядно и понятно объясняют материал.
  • Группы разделены по уровням: слабый, средний и сильный. Если вы готовитесь к 90+ баллам, с вами в группе будут только сильные ученики. И наоборот — если вам нужна базовая математика, это будет отдельная группа, где вы будете заниматься именно базой.
  • От 2 до 7 человек в группах.
  • Прирост учеников за год занятий: от 35 до 45 баллов ЕГЭ по одному предмету.
  • Система контроля успеваемости, благодаря чему вы будете постоянно видеть свой прогресс.

Старт новых групп в ноябре:

  • Математика ЕГЭ ( БАЗА) — для 10, 11 классов
  • Математика ЕГЭ ( Профиль) — для 10, 11 классов
  • Математика 0ГЭ — для 8, 9 классов
  • Русский язык ЕГЭ — для 10, 11 классов
  • Русский язык 0ГЭ — для 8, 9 классов
  • Обществознание ЕГЭ — для 10, 11 классов
  • Английский язык ЕГЭ -для 10, 11 классов
  • Биология ЕГЭ — для 10, 11 классов
  • Биология 0ГЭ — для 8, 9 классов
  • Химия ЕГЭ — для 10, 11 классов
  • Физика ЕГЭ — для 10, 11 классов
  • Информатика ЕГЭ — для 10, 11 классов

Адрес филиала в Зеленограде: Корпус 1100, 2 этаж

Запись по телефону 8(495)790-22-05, 8(903)188-55-50или на сайте https://zel.godege.ru

Отзывы учеников, которые решили заниматься в «Годографе» и поступили правильно можно посмотреть здесь и здесь.

Если вам в этом году (или в следующем) сдавать ЕГЭ или ОГЭ, и вы еще не записались к нам на курсы, сейчас самое время это сделать! При заключении договора в ноябре действует акционная цена — 5 900 р. за месяц занятий( 491 р. за академический час)

Начни готовиться к ЕГЭ и ОГЭ правильно, с лучшими экспертами ЕГЭ Москвы и Зеленограда в УЦ «Годограф».

Подписывайтесь, следите за новостями ЕГЭ и ОГЭ в нашей группе ВК.


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