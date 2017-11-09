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Зеленоградские кадеты прошли с парадом 7 ноября по Красной площади 09.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Торжественный марш состоялся 7 ноября на Красной площади в честь 76-й годовщины военного парада 1941 года. Все зеленоградские кадетские классы приняли участие в параде, как сообщала префектура — кроме того, туда пригласили 40 зеленоградских ветеранов.

По Красной площади прошёл парадный расчёт «Юнармии» зеленоградского колледжа под руководством Геннадия Шевченко, преподавателя предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Военно-патриотическое объединение юнармейцев «Юные панфиловцы» действует в колледже с 1993 года.

«76 лет назад по брусчатке Красной площади прошли солдаты и командиры несокрушимой и легендарной Красной армии. Они шли на фронт, чтобы отбросить врага от столицы. Именно в этот день начался долгий путь к Победе. Сегодня благодарная Москва помнит каждого героя, их имена увековечены в граните монументов, на страницах архивов, в названиях школ и площадей, семейных альбомах, сердцах миллионов людей», — сказал на праздничном митинге мэр Москвы.

Более 1870 московских кадет и воспитанников школьных военно-патриотических клубов из 62 образовательных организаций, участвующих в проекте «Кадетский класс в московской школе”, около месяца готовились к участию в шествии наравне с профессиональными военными, сообщает мэрия. В школах проводились ежедневные занятия по строевой подготовке, а с конца октября сводные репетиции проходили на Красной площади. Для перевозки участников торжественного марша задействовали специальные автобусы Мосгортранса с климат-контролем и бортовой кухней.

7 ноября школьники-кадеты прошли по Красной площади 20 парадными расчётами, по 83 человека в каждом. Отдельным расчетом шли воспитанники Московского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия”. «Право на участие в торжественном марше предоставлено лучшим как поощрение за успехи в учебе», — отмечают в правительстве Москвы.

По окончании парада школьникам вручили памятные знаки.

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