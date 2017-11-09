Итоги ежегодного отраслевого конкурса в области электроники «Золотой Чип-2017» подвели 31 октября в Москве, в первый день работы выставки по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям ChipEXPO-2017.

Банковский чип «Микрона» и НИИМЭ - микроконтроллер К5016ВК01 (MIK51BC16D) для банковских карт, в том числе российской платежной системы «МИР» — признан «Лучшим изделием микроэлектроники».

В сентябре этот чип был сертифицирован Минпромторгом как микросхема отечественного производства первого уровня: это означает, что при проектировании и разработке чипа не использовались готовые зарубежные схемотехнические решения, его разработал и изготавливает отечественный производитель на территории РФ. К5016ВК01 (MIK51BC16D) — универсальный однокристальный микропроцессор с дуальным интерфейсом, изготавливаемый по КМОП технологии. Это редкий пример отечественной микросхемы для российского рынка платёжных систем, который сейчас заполнен преимущественно иностранными чипами — микроконтроллер «Микрона» и НИИМЭ позволяет построить полностью российское платежное решение, что и осуществилось в НСПК «Мир».

Третье место в той же номинации — «Лучшее изделие микроэлектроники» — занял зеленоградский НПК «Технологический центр». Предприятие представило на конкурс серию 1469ТК микросхем защиты от тиристорного эффекта (сбоев под влиянием радиации), предназначенных для применения в космической аппаратуре.

Новая совместная разработка НПЦ «Элвис» и «Элвис-Неотек» — процессор ELISE для систем компьютерного зрения — завоевала главный приз в номинации «За успехи в импортозамещении» (из Зеленограда в конкурсе по этой номинации участвовали также Зеленоградский наноцентр, НИИМЭ и «Микрон»).

Процессор ELISE — мультиплатформенная система на кристалле (СнК), разработанная по технологическому процессу 28 нм и ориентирована на приложения видеоаналитики: умные города, ритейл, интернет вещей, дополненная реальность, мультимедиа и другие, как сообщает «Элвис». На основе чипа ELISE могут создаваться IP-камеры с функциями видеоаналитики, мультимедийные устройства и мобильные гаджеты, устройства связи и навигации, роботы с компьютерным зрением. Чип обрабатывает стерео видеоизображения со сверхвысоким разрешением и содержит набор IP-блоков, несколько ядер центральных процессоров, высокопроизводительный графический процессор и мультистандартный навигационный процессор.

«Наша компания планирует выпуск специализированных видеокамер для существующих и перспективных мировых рынков систем с компьютерным зрением, объем которых растет стремительными темпами. Появление чипа ELISE позволит нам предложить уникальные решения для этих рынков», — заявил генеральный директор «Элвис-НеоТек» Андрей Белоусов.