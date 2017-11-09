Микропроцессор для банковских карт «Микрона» и НИИМЭ стал лучшим изделием отечественной микроэлектроники 2016-2017 по итогам конкурса «Золотой чип» — как и микросхемы защиты от сбоев под воздействием космической радиации зеленоградского НПЦ «Технологический центр». Только что анонсированный на рынке процессор ELISE для систем компьютерного зрения от НПЦ «Элвис» и «Элвис-Неотек» взял главный приз в номинации «За успехи в импортозамещении», а Зеленоградский наноцентр и компания «Миландр» заняли призовые места в других номинациях — немногие из них обошлись без награждения зеленоградских компаний.
Итоги ежегодного отраслевого конкурса в области электроники «Золотой Чип-2017» подвели 31 октября в Москве, в первый день работы выставки по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям ChipEXPO-2017.
Банковский чип «Микрона» и НИИМЭ - микроконтроллер К5016ВК01 (MIK51BC16D) для банковских карт, в том числе российской платежной системы «МИР» — признан «Лучшим изделием микроэлектроники».
В сентябре этот чип был сертифицирован Минпромторгом как микросхема отечественного производства первого уровня: это означает, что при проектировании и разработке чипа не использовались готовые зарубежные схемотехнические решения, его разработал и изготавливает отечественный производитель на территории РФ. К5016ВК01 (MIK51BC16D) — универсальный однокристальный микропроцессор с дуальным интерфейсом, изготавливаемый по КМОП технологии. Это редкий пример отечественной микросхемы для российского рынка платёжных систем, который сейчас заполнен преимущественно иностранными чипами — микроконтроллер «Микрона» и НИИМЭ позволяет построить полностью российское платежное решение, что и осуществилось в НСПК «Мир».
Третье место в той же номинации — «Лучшее изделие микроэлектроники» — занял зеленоградский НПК «Технологический центр». Предприятие представило на конкурс серию 1469ТК микросхем защиты от тиристорного эффекта (сбоев под влиянием радиации), предназначенных для применения в космической аппаратуре.
Новая совместная разработка НПЦ «Элвис» и «Элвис-Неотек» — процессор ELISE для систем компьютерного зрения — завоевала главный приз в номинации «За успехи в импортозамещении» (из Зеленограда в конкурсе по этой номинации участвовали также Зеленоградский наноцентр, НИИМЭ и «Микрон»).
Процессор ELISE — мультиплатформенная система на кристалле (СнК), разработанная по технологическому процессу 28 нм и ориентирована на приложения видеоаналитики: умные города, ритейл, интернет вещей, дополненная реальность, мультимедиа и другие, как сообщает «Элвис». На основе чипа ELISE могут создаваться IP-камеры с функциями видеоаналитики, мультимедийные устройства и мобильные гаджеты, устройства связи и навигации, роботы с компьютерным зрением. Чип обрабатывает стерео видеоизображения со сверхвысоким разрешением и содержит набор IP-блоков, несколько ядер центральных процессоров, высокопроизводительный графический процессор и мультистандартный навигационный процессор.
«Наша компания планирует выпуск специализированных видеокамер для существующих и перспективных мировых рынков систем с компьютерным зрением, объем которых растет стремительными темпами. Появление чипа ELISE позволит нам предложить уникальные решения для этих рынков», — заявил генеральный директор «Элвис-НеоТек» Андрей Белоусов.
Зеленоградский наноцентр участвовал в конкурсе со своими последними разработками — микросхемами с встроенными элементами Холла. Второе место в номинации «Лучшее изделие специального назначения» занял датчик тока, разработанный в ЗНТЦ (в этой номинации заявился также зеленоградский завод «Ангстрем»).
А Центр испытаний Зеленоградского наноцентра стал третим «За достижения в испытаниях и контроле качества ЭКБ» (на эту номинацию претендовали «ПКК «Миландр» и «ИТЦ МП» из Зеленограда).
«Миландр» занял третье место в номинации «Надежный поставщик ЭКБ», которая привлекла максимальное число участников (но больше никого из Зеленограда).
В жюри конкурса традиционно входили представители руководства Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ, Комитета по информационной политике, ИТ и связи Госдумы РФ, госкорпорации «Ростех», «Росэлектроники», МНИИРИП, Института экстремальной прикладной электроники МИФИ, ЦНИИ «Электроника». В 2017 году на конкурс было подано более 100 заявок, отбор из которых проходил по критериям, разработанным жюри.
Выставка электроники, компонентов, оборудования и технологий ChipEXPO-2017 прошла в Москве с 31 октября по 2 ноября. В ней участвовали 243 компании из России, Беларуси, Китая, Германии, Канады, Латвии, Тайваня, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Румынии. За три дня работы выставку и деловую программу посетили более 6000 специалистов.
Экспозиция Зеленограда, по оценке организаторов выставки, пользовалась большим успехом, как и экспозиции Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России, «Росэлектроники», выставка участников конкурса «Золотой Чип», «Новинки производителей ЭКБ» и «Испытания и контроль качества ЭКБ», «Надежные поставщики ЭКБ».
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