Два автомобиля, в одном из которых находился ребенок, столкнулись на пересечении улиц Каменка и Логвиненко недалеко от клуба «Джанго». На место прибыла детская «скорая».
Дорожный инцидент в 14-м микрорайоне произошел в субботу, 4 ноября, около 13:40, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. Один из участников ДТП — в автоинспекции не уточнили, кто именно, — получил травмы.
Легковой автомобиль Citroen, принадлежащий зеленоградской таксомоторной компании, врезался в мини-кроссовер Nissan Juke. Удар пришелся в середину «Ниссана» — по обеим дверям с водительской стороны.
Как рассказал в сообществе ЗелАО AUTO во «ВКонтакте» свидетель происшествия, таксист заявил, что «передумал поворачивать [предположительно с Логвиненко на Каменку] и забыл, что тут светофор».
На заднем сиденье кроссовера, за водителем, в момент столкновения находился несовершеннолетний ребенок, который, по словам очевидца, не пострадал.
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