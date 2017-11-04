Дорожный инцидент в 14-м микрорайоне произошел в субботу, 4 ноября, около 13:40, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. Один из участников ДТП — в автоинспекции не уточнили, кто именно, — получил травмы.

Легковой автомобиль Citroen, принадлежащий зеленоградской таксомоторной компании, врезался в мини-кроссовер Nissan Juke. Удар пришелся в середину «Ниссана» — по обеим дверям с водительской стороны.

Как рассказал в сообществе ЗелАО AUTO во «ВКонтакте» свидетель происшествия, таксист заявил, что «передумал поворачивать [предположительно с Логвиненко на Каменку] и забыл, что тут светофор».

На заднем сиденье кроссовера, за водителем, в момент столкновения находился несовершеннолетний ребенок, который, по словам очевидца, не пострадал.