Больше ста человек собрались отметить вековой юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Праздничная колонна прошла с музыкой от бывших «1000 мелочей» по Центральному проспекту, а на площади Юности состоялся митинг. О чем говорили, что требовали и постановили — читайте и смотрите в репортаже Zelenograd.ru.
Участники собрались возле корпуса 439 — с красными флагами, шарами, бантами и значками. В основном были люди старшего поколения: члены местного отделения КПРФ, Комитета защиты прав граждан, движений «Дети войны» и «РОТ Фронт» и просто сочувствующие. Пришла и молодежь — члены Союза коммунистической молодежи и антифашистского движения. Антифашисты были с флагами анархо-коммунистов (черные с красной звездой).
Полиция тоже подготовилась — на месте дежурили три полицейские машины, автобус, несколько сотрудников и дружинников, а справа от корпуса 439 поставили КамАЗ с краном (зачем, неизвестно). Место сбора колонны огородили. Полицейские автомобили поставили до мероприятия и по пути следования колонны, а когда она шла, полицейский автобус двигался в том же темпе параллельно по Центральному проспекту.
Колонна шла под барабанный бой и мелодии революционных песен. Прохожие реагировали исключительно доброжелательно, а по пути к идущим присоединились несколько человек. В мегафон произносили памятные всем, кто помнит или знает историю, лозунги — например, «Вся власть — Советам, фабрики — рабочим, земля — крестьянам». Антифашистская молодежь кричала «Свобода, равенство, братство!» Проходя мимо недлинной по случаю выходного дня очереди на 400-й автобус, один из организаторов крикнул: «Братский привет трудящимся!» В ответ помахали и поулыбались. А возле ресторана прозвучало: «Долой буржуев». В ответ негромко откликнулись: «Ура».
Сопровождавшие колонну полицейские тоже общались между собой, обсуждая политические аспекты мероприятия. «Да это абсурдно… В 91-м они же и сдали страну," - сказал один молодой сотрудник УВД напарнику, имея в виду КПСС.
Анонсируя событие, организаторы акции подчеркнули, что она не только праздничная, а прежде всего посвящена политической и экономической ситуации в стране, потому что многие завоевания Октября утрачены. Выступающие на митинге говорили как о глобальных разногласиях с нынешней властью, так и локальных зеленоградских проблемах (о последних, впрочем, меньше).
Так, традиционно для коммунистов потребовали отставки правительства РФ (с помощью консолидации коммунистических сил с левыми и патриотическими), пересмотра итогов приватизации, национализации газовой, нефтяной и прочих добывающих отраслей, резкого снижения цен на продукты питания, медицину, транспорт, услуги ЖКХ, защитить детство и материнство, принять закон о детях войны. А также, в связи с событиями в Донбассе, — признать независимость ДНР и ЛНР и оказать им помощь — если потребуется, то и военную. Цитировали не только официальное письмо Геннадия Зюганова, но и труды Николая Бердяева — из «Религиозных основ большевизма».
А конкретно для Зеленограда потребовали восстановления микроэлектроники, создания рабочих мест, прекращения уплотнительной застройки и возвращения на прежнее место памятника Ленину, который стоял в Южной промзоне у «Научного центра». Сейчас там парковка.
На площади Юности прозвучали гимн СССР и «Интернационал».
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