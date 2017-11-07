Участники собрались возле корпуса 439 — с красными флагами, шарами, бантами и значками. В основном были люди старшего поколения: члены местного отделения КПРФ, Комитета защиты прав граждан, движений «Дети войны» и «РОТ Фронт» и просто сочувствующие. Пришла и молодежь — члены Союза коммунистической молодежи и антифашистского движения. Антифашисты были с флагами анархо-коммунистов (черные с красной звездой).

Полиция тоже подготовилась — на месте дежурили три полицейские машины, автобус, несколько сотрудников и дружинников, а справа от корпуса 439 поставили КамАЗ с краном (зачем, неизвестно). Место сбора колонны огородили. Полицейские автомобили поставили до мероприятия и по пути следования колонны, а когда она шла, полицейский автобус двигался в том же темпе параллельно по Центральному проспекту.