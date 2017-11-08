С какой аргументацией, неизвестно, потому что этот ответ странным образом исчез из интернет-приемной префектуры. Но женщина не сдалась, и в повторном обращении написала, что не хочет с ребенком, велосипедом и сумками лавировать между между машинами на проезжей части, где у пешехода нет приоритета в движении, и рисковать жизнью. В итоге пешеходный переход между башней и площадью все-таки сделали.

Жители домов на площади Юности и посетители магазинов и заведений, расположенных здесь, говорят, что после реконструкции площади транспортная обстановка в этом месте ухудшилась — машины постоянно ездят мимо башен, автомобили ставят во дворах, потому что за «Электроном» теперь нельзя, а парковка со стороны улицы Юности заполнена.