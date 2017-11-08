1 комментарий
Возле башни на площади Юности сделали пешеходный переход по просьбе жительницы 08.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Жительница «добила» префектуру с двух попыток. На первую просьбу сделать «зебру» от площади Юности к дому 5 (это ближайшая к остановке «Улица Юности» башня) зеленоградская администрация ответила отказом.

С какой аргументацией, неизвестно, потому что этот ответ странным образом исчез из интернет-приемной префектуры. Но женщина не сдалась, и в повторном обращении написала, что не хочет с ребенком, велосипедом и сумками лавировать между между машинами на проезжей части, где у пешехода нет приоритета в движении, и рисковать жизнью. В итоге пешеходный переход между башней и площадью все-таки сделали.

Жители домов на площади Юности и посетители магазинов и заведений, расположенных здесь, говорят, что после реконструкции площади транспортная обстановка в этом месте ухудшилась — машины постоянно ездят мимо башен, автомобили ставят во дворах, потому что за «Электроном» теперь нельзя, а парковка со стороны улицы Юности заполнена.

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Обсуждение
Анна Леонтьева
2 часа назад
молодец!
а я то порадовалась - как же хорошо подумали люди конструирующие площадь о пешеходах. Оказывается подумали не они.
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