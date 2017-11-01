В зеленоградской особой экономической зоне «Технополис Москва» (площадка Алабушево) на участке в 2,62 га появится высокотехнологичное производство металлообрабатывающих станков на базе передовых германских технологий — его создаёт совместное российско-германское предприятие «НСХ РУС». В проект вложат 1,63 миллиона рублей и уже к 2020 году предприятие планируется вывести на первую операционную прибыль.

Трансфер технологий обеспечит германская компания Niles-Simmons-Hegenscheidt (NSH) — один из мировых лидеров станкостроения. Власти Москвы заключили соглашение о сотрудничестве с NSH в мае 2017 года, как сообщила пресс-служба Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы (ДНПП).

Общий объем запланированных инвестиций в проект — 1,63 млрд рублей, из которых порядка 30% потребуется на проектирование, строительство производства и закупку технологического оборудования. Остальные потратят на запуск производства.

Здание завода общей площадью 6 700 квадратных метров вместит производственные мощности (5 950 кв.метров) и административно-бытовую часть (750 кв.метров), как рассказали Zelenograd.ru в ОЭЗ «Технополис Москва».

Планируемая производственная программа такова: в 2020 году будет произведено 20 станков, в 2021 — 35, в 2022 — 47, тогда же произойдёт выход на проектную мощность. Выпускать будут токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ и специальные станки с ЧПУ, круглошлифовальные станки, подшипниковые станки, внутришлифовальные станки, подрельсовые колесотокарные станки и колесотокарные станки, прессы для запрессовки колесных пар, станки для накатки и обработки коленчатых валов.

На предприятии предполагается созлать более 150 новых рабочих мест с по­степенным увеличением до 2024-2025 года количества высшего и среднего руководства, рабочих и административного персонала, инженеров ПО. Число рабочих будет непрерывно расти вместе с увеличением производственной мощности. При этом рабочие и административный персонал составят 84% штата, инженеры — 5%.

В особой зоне новую компанию обещают обеспечить инфраструктурой и энергетическими ресурсами (электро-, водо- и теплоснабжением, канализацией). Статус резидента ОЭЗ даст право на льготы, что снизит затраты ориентировочно на 30% и позволит предприятию быстро «встать на ноги» - об этом сообщил Алексей Фурсин, руководитель ДНПП.

«Российский рынок станочной продукции — один из наиболее динамичных и быстрорастущих мировых рынков. Основные конкурентные преимущества проекта компании — отсутствие аналогичной продукции, производимой в России, высокие технические характеристики, специальные технологические решения для различных отраслей машиностроения», — отметил Фурсин.

Развитие производства «НСХ РУС» направлено на импортозамещение в машиностроительных отраслях и стимулирование развития отечественного станкостроения — это один из важнейших факторов модернизации промышленности России, уверены в ДНПП. В настоящее время большая часть предприятий нуждается в реструктуризации и диверсификации, а внутренний спрос удовлетворяется преимущественно за счет ввозимого оборудования — в 2016 году доля импорта составляла 87%.