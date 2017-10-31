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Премьера спектакля о Зеленограде состоится в «Ведогонь-театре» 18 и 19 ноября 31.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Спектакль «Белки, сосны, микросхемы» — «документальный, с элементами фантастики» — поставил художественный руководитель театра Павел Курочкин по пьесе драматурга Екатерины Бондаренко. Пьеса основана на реальных историях зеленоградцев и исторических материалах.

Готовить спектакль к 60-летию Зеленограда «Ведогонь-театр» начал в прошлом году. Тогда задумывалась постановка в жанре документального театра, но потом концепция изменилась. В основе спектакля действительно документальные вещи — интервью, беседы, сочинения школьников, опросы, исторические материалы и документы, — но это не отдельные истории, а художественное произведение, рассказал в интервью Zelenograd.ru Павел Курочкин. На их основе и создана пьеса. Герои спектакля живут и работают сегодня в Зеленограде.

«Эта работа для меня очень важная, ответственная, значимая, — сказал Курочкин. — Может быть, главный спектакль моей жизни. Я думаю, кто-то не согласится с нашим видением города, скажет, что чего-то не учли, что-то было не совсем так, про кого-то не рассказали. Но мы не стремимся создать спектакль -"энциклопедию» Зеленограда. Нам важно в этой работе попытаться ответить на вопрос — а что такое вообще Зеленоград для каждого из нас? Каковы его атмосфера, его дух, его миф?"

«Белки, сосны, микросхемы»
Театр Ведогонь/youtube.com

В спектакле участвуют Павел Курочкин, Елена Шкурпело, Наталья Табачкова, Вячеслав Семеин, Алексей Ермаков, Дмитрий Лямочкин, Илья Роговин, Антон Васильев, Зоя Даниловская, Федор Липатов, Павел Грудцов, Ярослав Шевалдов. Ближайшие показы состоятся 18, 19 и 29 ноября. Билеты можно заказать на сайте театра или по телефону:  8(499)740-93-50

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