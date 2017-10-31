Готовить спектакль к 60-летию Зеленограда «Ведогонь-театр» начал в прошлом году. Тогда задумывалась постановка в жанре документального театра, но потом концепция изменилась. В основе спектакля действительно документальные вещи — интервью, беседы, сочинения школьников, опросы, исторические материалы и документы, — но это не отдельные истории, а художественное произведение, рассказал в интервью Zelenograd.ru Павел Курочкин. На их основе и создана пьеса. Герои спектакля живут и работают сегодня в Зеленограде.

«Эта работа для меня очень важная, ответственная, значимая, — сказал Курочкин. — Может быть, главный спектакль моей жизни. Я думаю, кто-то не согласится с нашим видением города, скажет, что чего-то не учли, что-то было не совсем так, про кого-то не рассказали. Но мы не стремимся создать спектакль -"энциклопедию» Зеленограда. Нам важно в этой работе попытаться ответить на вопрос — а что такое вообще Зеленоград для каждого из нас? Каковы его атмосфера, его дух, его миф?"