В соревнованиях приняли участие порядка 90 опытных спортсменов от 18 лет и старше из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ржева и Твери. Зеленоград на них представляли 11 спортсменов из клуба «Зеленоград Скандинавская Ходьба» во главе с инструктором Сергеем Потаповым.

«Я регулярно уже почти год провожу бесплатные групповые занятия по скандинавской ходьбе в 10 микрорайоне Зеленограда, на территории Автогородка, по вторникам и четвергам, — рассказал руководитель клуба Zelenograd.ru. — Виктор Костяшин занимается у нас в клубе всего полгода, Людмила Волова увлекается скандинавской ходьбой уже несколько лет».