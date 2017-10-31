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Четверо зеленоградцев заняли призовые места на фестивале по скандинавской ходьбе в Твери 31.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Осенний фестиваль по скандинавской ходьбе «Верхневолжье-2017» прошёл 21 октября в Твери при замечательной солнечной погоде. Зеленоградцы Сергей Потапов (63 года) и Виктор Костяшин (59 лет) заняли на нём второе и третье места в возрастной категории 56+ на дистанции 7,5 километров. Людмила Волова стала серебряным призером среди женщин этой же возрастной категории. А в категории 36-55 лет первым к финишу пришёл зеленоградец Юрий Рузавин.

Зеленоградская команда в зелёных шарфиках
Фото: Сергей Потапов / vk.com

В соревнованиях приняли участие порядка 90 опытных спортсменов от 18 лет и старше из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ржева и Твери. Зеленоград на них представляли 11 спортсменов из клуба «Зеленоград Скандинавская Ходьба» во главе с инструктором Сергеем Потаповым.

«Я регулярно уже почти год провожу бесплатные групповые занятия по скандинавской ходьбе в 10 микрорайоне Зеленограда, на территории Автогородка, по вторникам и четвергам, — рассказал руководитель клуба Zelenograd.ru. — Виктор Костяшин занимается у нас в клубе всего полгода, Людмила Волова увлекается скандинавской ходьбой уже несколько лет».

Фестиваль по скандинавской ходьбе «Верхневолжье-2017»
Видео: Tverigrad Информационный портал

У самого Сергея Потапова год был наполнен спортивными событиями: он прошёл 140 километров по Зелёному кольцу Москвы - по паркам вокруг центра столицы — и получил сертификат №4 за преодоление этого маршрута; прошёл сам и провёл с собой группу скандинавских «ходоков» по «Дороге в Лавру» от нулевого километра в Москве до Сергиева-Посада — всего 120 километров. Участвовал в ряде соревнований по скандинавской ходьбе: в четырех этапах соревнований Nordic Star в Измайловском парке; в благотворительном сканди-променаде в парке Горького «Шагай ради жизни». Пробежал Зеленоградский полумарафон на дистанции 10 км. Ездил на соревнования в Электростали, на фестивали в Твери, Лобне, Долгопрудном, в Москве.

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