В Зеленограде «Ария» выступит в рамках нового концертного тура «Для слабых места нет». Музыканты решили полностью доверить содержание концерта своим фанатам — предложили прислать список песен, которые они хотели бы услышать. Треки, набравшие наибольшее количество голосов, и попали в сет-лист. Это песни «Рабство иллюзий», «Раскачаем этот мир», «Король дороги», «Отшельник», «Ангельская пыль», «Свет былой любви», «Антихрист», «Дай жару», «Небо тебя найдет» и другие.

Стоимость билетов на «Цветы» — от 600 до 1600 рублей, на «Арию» — от 1000 до 2500 рублей. Билеты можно забронировать на сайте ДК.