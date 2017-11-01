Концерты пройдут 18 и 24 ноября в Культурном центре «Зеленоград» (ДК). Обе группы исполнят свои хиты. «Ария» — специально по заявкам поклонников.
Группу «Цветы» музыкант и композитор Стас Намин создал в 1969 году. Её творческая судьба складывалась по-разному: взлет популярности в 70-х годах, запрет цензуры, три альбома в начале 80-х, снова запрет властей, новая жизнь в перестроечные времена — мировое турне, затем остановка деятельности в 90-х на целых десять лет и возрождение группы в 1999 году. «Цветы» работают в Московском театре музыки и драмы, созданном Стасом Наминым, участвуя в создании мюзикла «Волосы», рок-оперы «Иисус Христос Суперзвезда» и других спектаклей. У группы всегда был свой оригинальный стиль, она сохранила музыкальные принципы 70-80-х, транспонировав их в современный рок.
На концерте в зеленоградском ДК «Цветы» исполняет свои хиты «Мы желаем счастья вам», «Есть глаза у цветов», «Звездочка моя ясная», «Честно говоря», «Рано прощаться», «Старый рояль», «Летний вечер», «Юрмала», «Гимн солнцу», «Скажи мне да», «После дождя», «Ностальгия по настоящему», «Богатырская сила».
«Ария» — одна из старейших и самых успешных российских рок-групп, играющая в стиле хэви-метал. Основана в 1985 году Владимиром Холстининым и Аликом Грановским. Стиль группы — классический хэви-метал, галоповые гитарные риффы, длинные гитарные соло и высокий вокал. Тексты песен для «Арии» пишут профессиональные литераторы, в числе постоянных тем — война, история, мистика, апокалипсис, любовная лирика. Группа записала 12 студийных альбомов и 9 концертных. Бывшими участниками коллектива создано несколько «тяжёлых» рок-групп, наиболее известными из которых стали «Мастер», «Маврин», «Артур Беркут» и «Кипелов».
В Зеленограде «Ария» выступит в рамках нового концертного тура «Для слабых места нет». Музыканты решили полностью доверить содержание концерта своим фанатам — предложили прислать список песен, которые они хотели бы услышать. Треки, набравшие наибольшее количество голосов, и попали в сет-лист. Это песни «Рабство иллюзий», «Раскачаем этот мир», «Король дороги», «Отшельник», «Ангельская пыль», «Свет былой любви», «Антихрист», «Дай жару», «Небо тебя найдет» и другие.
Стоимость билетов на «Цветы» — от 600 до 1600 рублей, на «Арию» — от 1000 до 2500 рублей. Билеты можно забронировать на сайте ДК.
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