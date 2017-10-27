Зеленоград выбран как место для колл-центра, так как именно здесь здесь базируется консультирующая компания, которую выбрали ответственной за горячую линию Роспотребнадзора — этот сервис отдан на аутсорсинг. Отбор прошёл среди независимых консультантов из разных регионов, колл-центр могли создать в любом из них.

«Здесь удобно, близко к центру, можно мобильно решать вопросы, а не ездить за тысячу километров», — отметили плюсы Зеленограда в Роспотребнадзоре. «Радостно и почётно, что колл-центр, который будет действовать для всех жителей России, расположился в Зеленограде», — заявил на открытии зампрефекта Зеленограда Алексей Михальченков.

Колл-центр будет работать бесплатно, финансируется его деятельность из бюджетных денег в рамках проекта Минфина «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Круглосуточная бесплатная горячая линия (800)100-29-26 предназначена для обращений граждан в Роспотребнадзор по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг. Цель — упростить процедуру подачи обращений и жалоб, повысить информированность граждан о правах потребителей на финансовом рынке и о деятельности Роспотребнадзора в этой сфере.

«Важно, чтобы наши сограждане знали не только о необходимости подушки безопасности в ведении семейного бюджета, но и о том, какими правами они обладают как пользователи услуг, какие ситуации могут рассматриваться как нарушение их прав, и куда в этом случае они могут обращаться», — заявил на открытии директор проекта Андрей Бокарев, руководитель департамента международных финансовых отношений Минфина России.