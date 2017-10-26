Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
28-29 октября 2017 года ТЦ «ГРИН» приглашает отметить День рождения «ЭЛИЗЭ» 26.10.2017 ТЦ «ГРИН» Реклама

Музыка, шарики, фуршет и подарки, скидка -25%, а так-же интересные мероприятия для любителей веселья, шопинга и творчества.

В честь дня рождения магазина «ЭЛИЗЭ»:

Кафе «DESSERT» пригласили Аниматора для детей, выполняющего нанесение макияжа специальными телесными красками.

К самому странному и мистическому празднику — Хеллоуин «DESSERT» приготовили вкусное печенье и нежное безе с нотками мистики и веселья, чтобы вы смогли в полной мере насладиться праздником!

28-29 октября в продаже специальная тематическая продукция к Хеллоуину.

фото: instagram.com/frenchdessert

Эль-Кафето (магазин чая и кофе) предоставляет скидку на всю продукцию в эти дни 15%!

VIGOSS в ТЦ «Грин» (Модный Подвал), в связи с празднованием дня рождения марки «ЭЛИЗЕ» 28-29 октября дарит:

  • скидки 15% на весь ассортимент (плюс к действующим скидкам);
  • подарки для покупателей верхней одежды;
  • шары всем посетителям с детьми;
  • угощение.

САМТВОРИ (магазин товаров для творчества в Модном подвале) приглашает маленьких любителей рисования и их родителей на очередной бесплатный мастер-класс с 12- до 16 часов, который будет посвящен грядущему Хеллоуину. Как всегда, обещаем море улыбок и позитива, развитие фантазии, образного мышления и индивидуальных талантов. Ведь, что самое главное в творчестве? Свобода самовыражения:) Давайте ее деткам почаще, и они обязательно будут счастливы! СКИДКА 20% на картины по номерам.

В магазине Милабель будет действовать скидка 20% на весь ассортимент.

Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни провести приятно время в кругу друзей, отметить торжество или праздник, просто вкусно покушать, выпить кофе, чай, коктейли.

В ТЦ Грин расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводят сейчас сезонные Акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 30%.

Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Евросеть», ТЕЛЕ 2.

На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка.

В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.

Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», O`Detto, ELC-Центр раннего развития, «СамТвори» и др.

Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею Вы можете в фирменном магазине LEO VENTONI, товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ», профессиональную косметику для волос — в магазине «BeautyLab». Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ», «Милабель», «АННА», «Модная одежда», «Calipso», «Rieker», «VIGOSS».

Вы можете приобрести подарки, сувениры, элитный парфюм, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет» и«София».

Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», магазин оптики «Очкарик», банкоматы «Сбербанк» и «МКБ».

Зеленоград, корпус 1550

ТЦ «Грин»

http://www.tcgreen.ru/

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