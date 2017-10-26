Музыка, шарики, фуршет и подарки, скидка -25%, а так-же интересные мероприятия для любителей веселья, шопинга и творчества.
В честь дня рождения магазина «ЭЛИЗЭ»:
Кафе «DESSERT» пригласили Аниматора для детей, выполняющего нанесение макияжа специальными телесными красками.
К самому странному и мистическому празднику — Хеллоуин «DESSERT» приготовили вкусное печенье и нежное безе с нотками мистики и веселья, чтобы вы смогли в полной мере насладиться праздником!
28-29 октября в продаже специальная тематическая продукция к Хеллоуину.
Эль-Кафето (магазин чая и кофе) предоставляет скидку на всю продукцию в эти дни 15%!
VIGOSS в ТЦ «Грин» (Модный Подвал), в связи с празднованием дня рождения марки «ЭЛИЗЕ» 28-29 октября дарит:
- скидки 15% на весь ассортимент (плюс к действующим скидкам);
- подарки для покупателей верхней одежды;
- шары всем посетителям с детьми;
- угощение.
САМТВОРИ (магазин товаров для творчества в Модном подвале) приглашает маленьких любителей рисования и их родителей на очередной бесплатный мастер-класс с 12- до 16 часов, который будет посвящен грядущему Хеллоуину. Как всегда, обещаем море улыбок и позитива, развитие фантазии, образного мышления и индивидуальных талантов. Ведь, что самое главное в творчестве? Свобода самовыражения:) Давайте ее деткам почаще, и они обязательно будут счастливы! СКИДКА 20% на картины по номерам.
В магазине Милабель будет действовать скидка 20% на весь ассортимент.
Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни провести приятно время в кругу друзей, отметить торжество или праздник, просто вкусно покушать, выпить кофе, чай, коктейли.
В ТЦ Грин расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводят сейчас сезонные Акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 30%.
Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Евросеть», ТЕЛЕ 2.
На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка.
В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.
Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», O`Detto, ELC-Центр раннего развития, «СамТвори» и др.
Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею Вы можете в фирменном магазине LEO VENTONI, товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ», профессиональную косметику для волос — в магазине «BeautyLab». Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ», «Милабель», «АННА», «Модная одежда», «Calipso», «Rieker», «VIGOSS».
Вы можете приобрести подарки, сувениры, элитный парфюм, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет» и«София».
Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», магазин оптики «Очкарик», банкоматы «Сбербанк» и «МКБ».
Зеленоград, корпус 1550
ТЦ «Грин»
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Семейная клиника
-
В октябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- ОКТЯБРЬ
-
Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.