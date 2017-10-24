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Заплатить за транспондер для проезда по трассе М11 теперь можно через Сбербанк. Но с комиссией 24.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Пополнить лицевой счет транспондера можно в личном кабинете на сайте 15-58m11.ru и в клиентских офисах на 21 километре трассы, а теперь и в банкоматах, интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк-онлайн». При оплате на сайте комиссию не берут, а в Сбербанке она есть (в Сбербанк-онлайн — 1%).

В клиентских офисах, как и в личном кабинете по-прежнему можно пополнять счет транспондера, сообщили в Северо-Западной концессионной компании, обслуживающей трассу М-11 на участке Солнечногорск — Москва. Информацию о зачислении денег можно отследить в личном кабинете и по телефону клиентской поддержки 8(800)775-10-00 (с 6:00 до 22:00).

Транспондер — электронное устройство для бесконтактной оплаты — позволяют экономить на проезде до 60% от базового тарифа. В 2017 году более 30% водителей, проезжавших по М-11, имели транспондеры.

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