«Набрела в лесу около Школьного озера на свежевкопанное вот это», — поделилась фотографией зеленоградка Ольга Леонтьева в группе «Подслушано Зеленоград» ВКонтакте. Снимок вызвал множество предположений, фантастических и юмористических: винный погреб, портал, нефтепровод и огнепровод, ад и рай, вход и выход в зеленоградское метро, бункер, или даже регулировка подачи горячей и холодной воды в озеро.
«Это металлические ящики для песка (красный) и для использованного угля (черный), которые устанавливаются на пикниковых точках, — рассказали Zelenograd.ru в зеленоградском отделении „Мосприроды“. — Песок нужен для обеспечения пожаробезопасности, чтобы потушить тлеющие угли. В черный ящик можно высыпать остывшие угли из мангала после пикника. Мы будем их вывозить по мере наполнения черного ящика и добавлять песок в красный».
Ящики с песком на пикниковых точках — не новинка, их устанавливали в этом и в прошлом году. Многие пришли в негодность, сломались или погнулись, поэтому новые ящики решили вкапывать в землю и бетонировать во избежание вандализма. Ящики для угля также сделали почти на всех пикниковых точках в зеленоградских лесопарках. Объём каждого ящика — 0,1 кубометр.
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