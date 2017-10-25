«Это металлические ящики для песка (красный) и для использованного угля (черный), которые устанавливаются на пикниковых точках, — рассказали Zelenograd.ru в зеленоградском отделении „Мосприроды“. — Песок нужен для обеспечения пожаробезопасности, чтобы потушить тлеющие угли. В черный ящик можно высыпать остывшие угли из мангала после пикника. Мы будем их вывозить по мере наполнения черного ящика и добавлять песок в красный».

Ящики с песком на пикниковых точках — не новинка, их устанавливали в этом и в прошлом году. Многие пришли в негодность, сломались или погнулись, поэтому новые ящики решили вкапывать в землю и бетонировать во избежание вандализма. Ящики для угля также сделали почти на всех пикниковых точках в зеленоградских лесопарках. Объём каждого ящика — 0,1 кубометр.