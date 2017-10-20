Двухлетний ребенок получил травмы в ДТП на Крюковской эстакаде. Он находился в автомобиле, который опрокинулся из-за наезда на ограду.
Инцидент произошел около половины десятого утра в четверг, 19 октября. Кроссовер Mitsubishi Оutlander, за рулем которого находилась 27-летняя жительница Зеленограда, направляясь из старого города в новый, в наехал на мостовое ограждение справа. Автомобиль отбросило в крайнюю левую полосу — на бетонные разделительные блоки, — и он опрокинулся на правый бок. Двухлетний малыш находился на переднем пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности в удерживающем детском кресле, сообщает полиция.
На месте происшествия мама отказалась от медицинской помощи, но через несколько часов, в 15:54, в полицию пришло сообщение из травмпункта детской поликлиники, что к ним обратилась местная жительница со своим двухлетним сыном, пострадавшим, со слов матери, в ДТП.
Мальчика доставили в столичную детскую больницу.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В январе
-
Скидка на плитку 10%