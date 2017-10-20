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Автомобиль с двухлетним ребенком перевернулся на Крюковской эстакаде 19.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Двухлетний ребенок получил травмы в ДТП на Крюковской эстакаде. Он находился в автомобиле, который опрокинулся из-за наезда на ограду.

Инцидент произошел около половины десятого утра в четверг, 19 октября. Кроссовер Mitsubishi Оutlander, за рулем которого находилась 27-летняя жительница Зеленограда, направляясь из старого города в новый, в наехал на мостовое ограждение справа. Автомобиль отбросило в крайнюю левую полосу — на бетонные разделительные блоки, — и он опрокинулся на правый бок. Двухлетний малыш находился на переднем пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности в удерживающем детском кресле, сообщает полиция.

Последствия аварии на Крюковской эстакаде: автомобиль уже поставили на четыре колеса, но движение все еще замедленное
Наталия Феднина / vk.com/zelaoauto

На месте происшествия мама отказалась от медицинской помощи, но через несколько часов, в 15:54, в полицию пришло сообщение из травмпункта детской поликлиники, что к ним обратилась местная жительница со своим двухлетним сыном, пострадавшим, со слов матери, в ДТП.

Мальчика доставили в столичную детскую больницу.

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Обсуждение
Фрези Грант
20 октября 2017
Судя по всему автомобиль ехал из нового города в старый, а не так, как указано в сообщении. Мы как раз ехали по эстакаде в это время.
Человек с Земли
20 октября 2017
Маленькому здоровья,маме больше водительской практики
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