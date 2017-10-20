Двухлетний ребенок получил травмы в ДТП на Крюковской эстакаде. Он находился в автомобиле, который опрокинулся из-за наезда на ограду.

Инцидент произошел около половины десятого утра в четверг, 19 октября. Кроссовер Mitsubishi Оutlander, за рулем которого находилась 27-летняя жительница Зеленограда, направляясь из старого города в новый, в наехал на мостовое ограждение справа. Автомобиль отбросило в крайнюю левую полосу — на бетонные разделительные блоки, — и он опрокинулся на правый бок. Двухлетний малыш находился на переднем пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности в удерживающем детском кресле, сообщает полиция.