Всегда мечтали о личном поваре и правильном питании?
Green Line — проект, включающий в себя более 10 авторских программ питания с доставкой на дом! Специалисты в области диетологии проекта Green Line совместно с гордостью ресторана Фаzенда — Сергеем Куприяновым (входит в Национальную Гильдию шеф-поваров, имеет более 14 лет опыта работы в ресторанах России, постоянный эксперт и участник телевизионных программ «Контрольная закупка» и др.) разработали линейку программ питания с доставкой на дом.
7 преимуществ Green Line:
- Уникальные методики составления планов питания для людей с различными целями, вкусовыми предпочтениями и пожеланиями;
- Индивидуальный подход к каждому участнику;
- Более 10 эффективных авторских программ сбалансированного питания для всей семьи;
- Доставка свежеприготовленных рационов в удобное для вас место и время;
- Экономия вашего времени, которое вы тратили на покупку продуктов, а также приготовление еды;
- Стоимость программ приятна и выгодна! Вы получаете не только личного повара, но и контроль на всех этапах приготовления специалистами по подбору питания;
- Онлайн-сопровождение, отслеживание результатов, поддержка и мотивация участников проекта.
22 октября каждый посетитель ТЦ Столица может принять участие в розыгрыше сертификатов от проекта Green Line.
Для этого с 19 по 22 октября вам необходимо получить купон на стойке возле центрального входа в торговый центр и приехать в офис Green Line 22 октября. Начало розыгрыша в 17:00.
Так же 22 октября в рамках празднования дня рождения ресторана Фаzенда состоится официальная презентация проекта.
А с 12:00 до 18:00 специалисты Green Line ответят на все вопросы и подберут для вас оптимальную программу для снижения, поддержания и набора веса.
Не упустите свой шанс изменить свою жизнь с кухней идеального тела Green Line!
Зеленоград, корпус 2309а, ТЦ «Столица»
Заказ столов на мероприятие по телефонам: 8(495)123- 53- 87, 8(977)775-38-11
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