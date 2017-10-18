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В торговом центре Столица в 23 микрорайоне начал работу уникальный проект Green Line. Это ваш личный повар и правильное питание 18.10.2017 Green Line Реклама

Всегда мечтали о личном поваре и правильном питании?

Green Line — проект, включающий в себя более 10 авторских программ питания с доставкой на дом! Специалисты в области диетологии проекта Green Line совместно с гордостью ресторана Фаzенда — Сергеем Куприяновым (входит в Национальную Гильдию шеф-поваров, имеет более 14 лет опыта работы в ресторанах России, постоянный эксперт и участник телевизионных программ «Контрольная закупка» и др.) разработали линейку программ питания с доставкой на дом.

7 преимуществ Green Line:

  • Уникальные методики составления планов питания для людей с различными целями, вкусовыми предпочтениями и пожеланиями;
  • Индивидуальный подход к каждому участнику;
  • Более 10 эффективных авторских программ сбалансированного питания для всей семьи;
  • Доставка свежеприготовленных рационов в удобное для вас место и время;
  • Экономия вашего времени, которое вы тратили на покупку продуктов, а также приготовление еды;
  • Стоимость программ приятна и выгодна! Вы получаете не только личного повара, но и контроль на всех этапах приготовления специалистами по подбору питания;
  • Онлайн-сопровождение, отслеживание результатов, поддержка и мотивация участников проекта.

22 октября каждый посетитель ТЦ Столица может принять участие в розыгрыше сертификатов от проекта Green Line.

Для этого с 19 по 22 октября вам необходимо получить купон на стойке возле центрального входа в торговый центр и приехать в офис Green Line 22 октября. Начало розыгрыша в 17:00.

Так же 22 октября в рамках празднования дня рождения ресторана Фаzенда состоится официальная презентация проекта.

А с 12:00 до 18:00 специалисты Green Line ответят на все вопросы и подберут для вас оптимальную программу для снижения, поддержания и набора веса.

Не упустите свой шанс изменить свою жизнь с кухней идеального тела Green Line!

Зеленоград, корпус 2309а, ТЦ «Столица»

Заказ столов на мероприятие по телефонам: 8(495)123- 53- 87, 8(977)775-38-11

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