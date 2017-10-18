22 октября каждый посетитель ТЦ Столица может принять участие в розыгрыше сертификатов от проекта Green Line.

Для этого с 19 по 22 октября вам необходимо получить купон на стойке возле центрального входа в торговый центр и приехать в офис Green Line 22 октября. Начало розыгрыша в 17:00.

Так же 22 октября в рамках празднования дня рождения ресторана Фаzенда состоится официальная презентация проекта.

А с 12:00 до 18:00 специалисты Green Line ответят на все вопросы и подберут для вас оптимальную программу для снижения, поддержания и набора веса.

Не упустите свой шанс изменить свою жизнь с кухней идеального тела Green Line!

Зеленоград, корпус 2309а, ТЦ «Столица»

Заказ столов на мероприятие по телефонам: 8(495)123- 53- 87, 8(977)775-38-11