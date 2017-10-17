В лесу между корпусами 1006, 1007, 1015 когда-то был пионерский лагерь. Сейчас от него остались разрушенные постройки и заброшенные тропинки. Теперь на участке площадью более трех гектар хотят сделать новые дорожки, поставить скамейки, устроить газоны и цветники, вырубить больные деревья и посадить новые, в том числе, со стороны проезжей части.
Пока эти планы на этапе разработки проекта, на который выделено почти миллион рублей. Это деньги, сэкономленные управой на конкурсных процедурах (государственных закупках). Лесопарковая зона между корпусами 1006, 1007 и 1015 — бесхозная и прежде чем передать её на баланс городу, предстоит сделать паспорт этой территории.
По данным управы района Силино, этот лесопарк — единственное место в Зеленограде, где много лет живет колония грачей. Сейчас в рощице между тремя корпусами находятся спортивные и детские площадки, площадка для выгула собак. О том, что на этом месте в советские времена был детский лагерь, рассказала юрисконсульт Совета депутатов района Силино управы во время обсуждения проекта.
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