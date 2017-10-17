Пока эти планы на этапе разработки проекта, на который выделено почти миллион рублей. Это деньги, сэкономленные управой на конкурсных процедурах (государственных закупках). Лесопарковая зона между корпусами 1006, 1007 и 1015 — бесхозная и прежде чем передать её на баланс городу, предстоит сделать паспорт этой территории.

По данным управы района Силино, этот лесопарк — единственное место в Зеленограде, где много лет живет колония грачей. Сейчас в рощице между тремя корпусами находятся спортивные и детские площадки, площадка для выгула собак. О том, что на этом месте в советские времена был детский лагерь, рассказала юрисконсульт Совета депутатов района Силино управы во время обсуждения проекта.



