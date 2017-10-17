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Лесопарк в 10 микрорайоне на месте бывшего пионерлагеря благоустроят в следующем году 17.10.2017 ZELENOGRAD.RU

В лесу между корпусами 1006, 1007, 1015 когда-то был пионерский лагерь. Сейчас от него остались разрушенные постройки и заброшенные тропинки. Теперь на участке площадью более трех гектар хотят сделать новые дорожки, поставить скамейки, устроить газоны и цветники, вырубить больные деревья и посадить новые, в том числе, со стороны проезжей части.

Пока эти планы на этапе разработки проекта, на который выделено почти миллион рублей. Это деньги, сэкономленные управой на конкурсных процедурах (государственных закупках). Лесопарковая зона между корпусами 1006, 1007 и 1015 — бесхозная и прежде чем передать её на баланс городу, предстоит сделать паспорт этой территории.

По данным управы района Силино, этот лесопарк — единственное место в Зеленограде, где много лет живет колония грачей. Сейчас в рощице между тремя корпусами находятся спортивные и детские площадки, площадка для выгула собак. О том, что на этом месте в советские времена был детский лагерь, рассказала юрисконсульт Совета депутатов района Силино управы во время обсуждения проекта.

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Обсуждение
Свити ***
17 октября
Вранье! Нет там никаких построек. Несколько лет назад там всё благоустраивали. Сделали собачью площадку для алкашей, детскую площадку со стремным песком, повырубали все кустарники...Оставьте территорию в покое. Вот вороньё надо прогнать.
A T
17 октября
Постройки? Умудрилась не замечать - как же так? Видела разве что старую опору освещения с остатками светильника, но её давно уже убрали. Дорожки тоже вроде приличные. Разве что стоит освещение привести в порядок.
Машка Сашковна
17 октября
Еще бы с парковочными местами что-нибудь придумали бы. Был бы не район, а конфетка.
Александр Евдохин
17 октября
Там из построек от лагеря только водяная колонка осталась, уже лет 30 как. Не надо там ничего благоустраивать, после благоустройств остаётся только поле закатанное в бетон. Школьное и так всё в бетон закатали. Вон 23, 17 районы благоустраивайте.
Юрий Парф
18 октября
Черное озеро уже благоустроили. Была природа, теперь собянинская плитка.
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