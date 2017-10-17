С начала учебного года в зеленоградской школе 842 для первых и вторых классов ввели дополнительную дисциплину — шахматы. Игре в шахматы учат на одном из трёх уроков физкультуры раз в неделю. Оценивать новый предмет будут по системе «зачет-не зачет», начиная со второго класса, а в аттестат он войдёт в составе общей оценки по физкультуре, рассказали Zelenograd.ru в школе.
В прошлом году школьные учителя начальных классов и физкультуры прошли специальное обучение в Московском институте открытого образования по курсу «Организация и проведение учебных занятий по шахматам в начальной школе». С этого года в школе закуплено необходимое оборудование и выделен специальный кабинет для занятий шахматами.
По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Натальи Зыбиной, родители довольны учебным нововведением и считают, что шахматы развивают логическое мышление и память, улучшая уровень образования детей.
Шахматное образование планируют ввести во всех школах России — разговоры об этом начались еще в прошлом году. Несколько пилотных проектов были запущены ранее, а с начала этого учебного года новый предмет появился в начальных классах более 250 школ Москвы, а также в школах других регионов России.
Шахматы станут обязательным предметом в начальных классах в течение двух лет — об этом заявила министр образования Ольга Васильева в ходе недавнего «парламентского часа». «По словам министра, программа обучения для 1-4 классов в объеме одного академического часа в неделю «очень простая» и не потребует от педагогов «дополнительных компетенций», пишет «Российская газета».
Издательство «Просвещение» уже разработало специальный учебно-методический комплект для учителей по обучению игре в шахматы, куда включены учебники для начальной школы (с 1 по 4 класс) в бумажной и электронной форме, методические пособия для учителей и рабочие программы. Общий объем курса — 135 академических часов, 33 часа в первом классе, по 34 часа во втором, третьем и четвертом классах. Авторы курса считают — ученик, освоивший материал на отлично, сможет в итоге получить III юношеский разряд по шахматам.
В других школах Зеленограда шахматы есть, но как дополнительное образование: бесплатные кружки шахмат работают в 12 школах — 609, 618, 719, 842, 852, 853, 854, 1150, 1353, 1557, 1528, 2045. Во Дворце творчества занятия шахматами платные и стоят 3 000 рублей в месяц, 375 рублей за одно занятие. 14 октября в зеленоградском МГПУ открылся Центр шахматного образования Анатолия Карпова, там занятия тоже платные — от 2000 до 5000 рублей в месяц.
Шахматы — не единственное нововведение в расписании обязательных школьных предметов. С начала этого учебного года в школьной программе появился курс астрономии, рассчитанный на 35 часов. Один час в неделю обязателен для старшеклассников, для тех, кто помладше — по желанию. Из зеленоградских школ астрономия в расписании есть у старшеклассников школ 1557 и 1353. Добавили её в расписание и некоторые другие школы.
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С другой стороны, подход "на фоне безграмотности и расхлябанности уделять внимание не шахматам" непонятен: одно другому разве мешает? Напомнило одно бурное обсуждение примерно семилетней давности чьей-то гениальной инициативы прекращения преподавания иностранных языков в школе. Аргументы были и такие: нечего уделять внимание этому вашему английскому, когда школьники по-русски грамотно говорить и писать не умеют. То, что английский по факту язык международного общения, то, что масса профессиональной, научной и т.д. литературы написана на нём, и пр., мало кого интересовало. Или собственную школьную юность: ещё один заваленный тест по истории (один-единственный и был) - и никаких тренировок, только уроки-уроки-уроки. Толку и пользы от этого ноль.