Шахматное образование планируют ввести во всех школах России — разговоры об этом начались еще в прошлом году. Несколько пилотных проектов были запущены ранее, а с начала этого учебного года новый предмет появился в начальных классах более 250 школ Москвы, а также в школах других регионов России.

Шахматы станут обязательным предметом в начальных классах в течение двух лет — об этом заявила министр образования Ольга Васильева в ходе недавнего «парламентского часа». «По словам министра, программа обучения для 1-4 классов в объеме одного академического часа в неделю «очень простая» и не потребует от педагогов «дополнительных компетенций», пишет «Российская газета».

Издательство «Просвещение» уже разработало специальный учебно-методический комплект для учителей по обучению игре в шахматы, куда включены учебники для начальной школы (с 1 по 4 класс) в бумажной и электронной форме, методические пособия для учителей и рабочие программы. Общий объем курса — 135 академических часов, 33 часа в первом классе, по 34 часа во втором, третьем и четвертом классах. Авторы курса считают — ученик, освоивший материал на отлично, сможет в итоге получить III юношеский разряд по шахматам.

В других школах Зеленограда шахматы есть, но как дополнительное образование: бесплатные кружки шахмат работают в 12 школах — 609, 618, 719, 842, 852, 853, 854, 1150, 1353, 1557, 1528, 2045. Во Дворце творчества занятия шахматами платные и стоят 3 000 рублей в месяц, 375 рублей за одно занятие. 14 октября в зеленоградском МГПУ открылся Центр шахматного образования Анатолия Карпова, там занятия тоже платные — от 2000 до 5000 рублей в месяц.

Шахматы — не единственное нововведение в расписании обязательных школьных предметов. С начала этого учебного года в школьной программе появился курс астрономии, рассчитанный на 35 часов. Один час в неделю обязателен для старшеклассников, для тех, кто помладше — по желанию. Из зеленоградских школ астрономия в расписании есть у старшеклассников школ 1557 и 1353. Добавили её в расписание и некоторые другие школы.