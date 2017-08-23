PRO TENNIS CLUB (Профессиональный Теннисный Клуб) в рамках «Школы тенниса» проводит набор детей и взрослых в группы для занятия теннисом, а также приглашает на индивидуальные занятия с профессиональными тренерами.
Набор проходит на следующие направления:
- в группы для занятия теннисом по системе подготовки 10s (для детей 4-7 лет);
- в учебно-тренировочные группы (для детей 7-16 лет);
- спортивные мини группы до 5 человек (от 14 лет);
- любительские группы (для теннисистов любителей, принимающих участие в любительских турнирах по теннису или желающих повысить свое спортивное мастерство).
Также PRO TENNIS CLUB организует:
- индивидуальные занятия по теннису с тренером (для детей, юниоров, взрослых);
- индивидуальные занятия по теннису с тренером и спарринг с партнером уровня игрока РТТ, КМС, Мастера спорта (для детей, юниоров, взрослых);
- Тренировочные матчи.
- Ежемесячные детские турниры в разных возрастных категориях
- Ежемесячные любительские турниры.
Кроме занятий теннисом в клубе проводятся групповые и индивидуальные занятия по физической подготовке (общей и специальной), а также мероприятия по восстановлению и реабилитации.
Тренерскую команду PRO TENNIS CLUB представляют:
Андрей Данилюк
- Высшее образование (МГАФК), аспирант
- Кандидат в мастера спорта
- Сертификат ФТР
- Сертификат PTR-professional
- Стаж с 2008 года
Николай Данилюк
- Высшее образование (МИФИ)
- Сертификат ФТР
- Сертификат PTR-professional
- Стаж с 1995 года
Морозов Егор
- МГУПС(МИИТ) Менеджмент в спортивной индустрии, 3 курс
- Стаж с 2014 года
Надежда Устинова
- Высшее образование МГАФК
- Сертификат ФТР-Профи
- Стаж с 2000 года
Виталий Барсук
- РГУФК, теория и методика физического воспитания, 4 курс
- Стаж с 2015 года
Pro Tennis Club объявляет набор в школу тенниса на 2017-2018 учебный год и приглашает детей и их родителей на пробные тренировки, которые пройдут 28,29 и 30 августа.
Записаться на занятия Pro Club можно по телефонам: 8 (495) 150-34-47; 8 (925) 717-17-81. Занятия проходят на территории фитнес-клуба «Зебра» (Зеленоград, Озерная аллея, 8).
Более подробно с деятельностью Теннисного клуба можно ознакомиться на сайте http://www.ptclub.ru/, на страничке в ВКонтакте https://vk.com/proftennisclub, а также на странице в Instagram https://instagram.com/proclubzel
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Оставь отзыв
-
Получи подарок
на выбор .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В АВГУСТЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.