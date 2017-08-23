Обеды в офис от НормаФуд
Pro Tennis Club объявляет набор в школу тенниса на 2017-2018 учебный год. Скоро начнутся пробные тренировки 23.08.2017 Школа тенниса «Pro Tennis Club» Реклама

PRO TENNIS CLUB (Профессиональный Теннисный Клуб) в рамках «Школы тенниса» проводит набор детей и взрослых в группы для занятия теннисом, а также приглашает на индивидуальные занятия с профессиональными тренерами.

Набор проходит на следующие направления:

  • в группы для занятия теннисом по системе подготовки 10s (для детей 4-7 лет);
  • в учебно-тренировочные группы (для детей 7-16 лет);
  • спортивные мини группы до 5 человек (от 14 лет);
  • любительские группы (для теннисистов любителей, принимающих участие в любительских турнирах по теннису или желающих повысить свое спортивное мастерство).

Также PRO TENNIS CLUB организует:

  • индивидуальные занятия по теннису с тренером (для детей, юниоров, взрослых);
  • индивидуальные занятия по теннису с тренером и спарринг с партнером уровня игрока РТТ, КМС, Мастера спорта (для детей, юниоров, взрослых);
  • Тренировочные матчи.
  • Ежемесячные детские турниры в разных возрастных категориях
  • Ежемесячные любительские турниры.

Кроме занятий теннисом в клубе проводятся групповые и индивидуальные занятия по физической подготовке (общей и специальной), а также мероприятия по восстановлению и реабилитации.

Тренерскую команду PRO TENNIS CLUB представляют:

Андрей Данилюк

  • Высшее образование (МГАФК), аспирант
  • Кандидат в мастера спорта
  • Сертификат ФТР
  • Сертификат PTR-professional
  • Стаж с 2008 года

Николай Данилюк

  • Высшее образование (МИФИ)
  • Сертификат ФТР
  • Сертификат PTR-professional
  • Стаж с 1995 года

Морозов Егор

  • МГУПС(МИИТ) Менеджмент в спортивной индустрии, 3 курс
  • Стаж с 2014 года

Надежда Устинова

  • Высшее образование МГАФК
  • Сертификат ФТР-Профи
  • Стаж с 2000 года

Виталий Барсук

  • РГУФК, теория и методика физического воспитания, 4 курс
  • Стаж с 2015 года

Pro Tennis Club объявляет набор в школу тенниса на 2017-2018 учебный год и приглашает детей и их родителей на пробные тренировки, которые пройдут 28,29 и 30 августа.

Записаться на занятия Pro Club можно по телефонам: 8 (495) 150-34-47; 8 (925) 717-17-81. Занятия проходят на территории фитнес-клуба «Зебра» (Зеленоград, Озерная аллея, 8).

Более подробно с деятельностью Теннисного клуба можно ознакомиться на сайте http://www.ptclub.ru/, на страничке в ВКонтакте https://vk.com/proftennisclub, а также на странице в Instagram https://instagram.com/proclubzel

 Реклама
Шоу «Королевство белых тигров» в цирке «Максимус» совсем рядом, у "Отрады" до 10 сентября Объявления
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
«ДачаЗел» дарит скидку до 50% на железобетонный фундамент. Объявления
Только этим летом Салон красоты Никор дарит всем блондинкам при окрашивании волос экспресс-уход Olaplex. Объявления
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Оставь отзыв
Медцентр открыт.

Получи подарок
на выбор .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Оставь отзыв
Медцентр открыт.

Получи подарок
на выбор .
Реклама