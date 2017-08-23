Pro Tennis Club объявляет набор в школу тенниса на 2017-2018 учебный год и приглашает детей и их родителей на пробные тренировки, которые пройдут 28,29 и 30 августа.

Записаться на занятия Pro Club можно по телефонам: 8 (495) 150-34-47; 8 (925) 717-17-81. Занятия проходят на территории фитнес-клуба «Зебра» (Зеленоград, Озерная аллея, 8).

Более подробно с деятельностью Теннисного клуба можно ознакомиться на сайте http://www.ptclub.ru/, на страничке в ВКонтакте https://vk.com/proftennisclub, а также на странице в Instagram https://instagram.com/proclubzel