Большегруз сложился пополам, развернувшись поперек Ленинградского шоссе на подъезде к Чашниково. Перекрыты обе полосы в сторону области.

Из-за ДТП образовалась пробка от «Штыков» до места аварии. К часу дня пробка переместилась от Чашниково и дальше в область, в том числе из-за идущих на участке между Дурыкино и Радумлей дорожных работ. Фуру выправили с помощью грузовика с прицепом, но по-прежнему лучше искать пути объезда.