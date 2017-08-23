Большегруз сложился пополам, развернувшись поперек Ленинградского шоссе на подъезде к Чашниково. Перекрыты обе полосы в сторону области.
Из-за ДТП образовалась пробка от «Штыков» до места аварии. К часу дня пробка переместилась от Чашниково и дальше в область, в том числе из-за идущих на участке между Дурыкино и Радумлей дорожных работ. Фуру выправили с помощью грузовика с прицепом, но по-прежнему лучше искать пути объезда.
Автор видео: Антон Коваленко
Пробка на трассе по состоянию на 12 часов дня в среду, 23 августа
Яндекс.Пробки
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