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Как два полицейских нашли трехлетнего малыша за 15 минут и вернули родителям 22.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Мальчик гулял с бабушкой на детской площадке в 15-микрорайоне. Что-то привлекло его внимание, он побежал по дорожке вглубь дворов и скрылся за углом дома. Женщина пыталась догнать внука, но его и след простыл.

Позвонила маме ребенка, та — в полицию. На поиски трехлетнего малыша отправили экипаж зеленоградской вневедомственной охраны Росгвардии.

— Мы с напарником, младшим сержантом Юрием Кичигиным, заметили ребенка, похожего по описанию, минут через 15 после поисков. К тому моменту объехали дворы вокруг пяти корпусов, — рассказал Zelenograd.ru старший сержант Алексей Рейзвых. — Мальчик стоял у ограды детского сада с внутренней стороны. Видимо, пролез между прутьями. Мимо как раз шла группа детей в сопровождении взрослых. Мы спросили у воспитателей, не из их ли группы мальчик. Оказалось — нет.

Стали общаться с малышом. Он, правда, больше разговаривал жестами, но вел себя спокойно и все понимал. Росгвардейцы сообщили родителям и отвезли «беглеца» в ближайшее отделение, где передали его родным.

Юрий Кичигин (слева) и Алексей Рейзвых (справа)
Фото: Росгвардия / rosgvard.ru/
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