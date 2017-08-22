Мальчик гулял с бабушкой на детской площадке в 15-микрорайоне. Что-то привлекло его внимание, он побежал по дорожке вглубь дворов и скрылся за углом дома. Женщина пыталась догнать внука, но его и след простыл.

Позвонила маме ребенка, та — в полицию. На поиски трехлетнего малыша отправили экипаж зеленоградской вневедомственной охраны Росгвардии.

— Мы с напарником, младшим сержантом Юрием Кичигиным, заметили ребенка, похожего по описанию, минут через 15 после поисков. К тому моменту объехали дворы вокруг пяти корпусов, — рассказал Zelenograd.ru старший сержант Алексей Рейзвых. — Мальчик стоял у ограды детского сада с внутренней стороны. Видимо, пролез между прутьями. Мимо как раз шла группа детей в сопровождении взрослых. Мы спросили у воспитателей, не из их ли группы мальчик. Оказалось — нет.

Стали общаться с малышом. Он, правда, больше разговаривал жестами, но вел себя спокойно и все понимал. Росгвардейцы сообщили родителям и отвезли «беглеца» в ближайшее отделение, где передали его родным.