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Предполагаемого серийного насильника задержали в 4-м микрорайоне 22.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Преступник напал на 21-летнюю зеленоградку вечером в воскресенье, 20 августа, в лесопарке между 4-м и 12-м микрорайонами вблизи домов. Схватил за горло, затащил в кусты и повалил на землю, собираясь изнасиловать.

Насильника спугнули прохожие, которые отреагировали на крики девушки о помощи. Злоумышленник скрылся с места преступления, но полиция задержала подозреваемого «по горячим следам». По информации агентства «Москва», это 23-летний безработный из Киргизии.

Пострадавшую с ушибами и гематомами на левом колене доставили в медучреждение.

Задержанного тем временем проверяют на причастность к нескольким аналогичным преступлениям, сообщили Zelenograd.ru в следственном комитете.

В частности, как нам известно из других источников, 24 июля предположительно в том же лесопарке неизвестный с азиатской внешностью изнасиловал местную жительницу. Тогда он довел преступление до конца.

Подозреваемого заключили под стражу. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на изнасилование.

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