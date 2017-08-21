15:00 — комедия «Лето. Одноклассники. Любовь.» (16+) LOL — известная каждому пользователю Интернета аббревиатура от Laughing Out Loud (на русский язык переводимая как «ржунимагу» или «пацталом»). Именно так друзья зовут шестнадцатилетнюю Лолу (Майли Сайрус). Она живет в уютном пригороде Чикаго, учится в обычной школе и все у нее, вроде бы, хорошо. Но жизнь девушки-подростка легка и весела только на первый взгляд. Уже в первый день нового школьного года бойфренд Лол признается, что изменил ей в летнем лагере, а она в отместку заявляет, что и сама потеряла невинность во время похода на байдарках. И это далеко не единственная проблема Лол. При этом ее мать (Деми Мур), похоже, совсем не интересуется, что на душе у ее взрослеющей дочери, ведь у нее и у самой в личной жизни полная неразбериха. Ремейк одноименной ленты 2008 года, также рассказывавшей об истории взросления современных подростков. Первые поцелуи и первые косяки, первые вечеринки и первые серьезные конфликты с родителями. Все то, с чем сталкивается любой человек, вступая в «большую» жизнь.