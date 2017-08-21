Бесплатное кино показывают в шатре на Центральной площади, возле ДК. Большой экран, хороший звук, 70 мест с пуфами и пледами, а также хорошие фильмы, хоть и не премьеры. Представляем расписание на эту неделю.
Четверг, 24 августа
15:00 — мультфильм «Приключения Паддингтона"(6+) Познакомьтесь, это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. На пути к этой цели его ожидают невероятные приключения, полные юмора и опасностей.
15:00 — комедия «Лето. Одноклассники. Любовь.» (16+) LOL — известная каждому пользователю Интернета аббревиатура от Laughing Out Loud (на русский язык переводимая как «ржунимагу» или «пацталом»). Именно так друзья зовут шестнадцатилетнюю Лолу (Майли Сайрус). Она живет в уютном пригороде Чикаго, учится в обычной школе и все у нее, вроде бы, хорошо. Но жизнь девушки-подростка легка и весела только на первый взгляд. Уже в первый день нового школьного года бойфренд Лол признается, что изменил ей в летнем лагере, а она в отместку заявляет, что и сама потеряла невинность во время похода на байдарках. И это далеко не единственная проблема Лол. При этом ее мать (Деми Мур), похоже, совсем не интересуется, что на душе у ее взрослеющей дочери, ведь у нее и у самой в личной жизни полная неразбериха. Ремейк одноименной ленты 2008 года, также рассказывавшей об истории взросления современных подростков. Первые поцелуи и первые косяки, первые вечеринки и первые серьезные конфликты с родителями. Все то, с чем сталкивается любой человек, вступая в «большую» жизнь.
17:00 — боевик «Большая игра» (12+) Американский журналист Маккэффри расследует серию жестоких убийств. Одной из жертв становится любовница преуспевающего конгрессмена Коллинза, давнего друга Маккэффри. Улики открывают перед журналистом цепочку чудовищных заговоров, ведущих в высшие политические круги страны. Люди, с которыми ему придется иметь дело, ворочают миллиардами долларов и не привыкли, когда в их дела вмешиваются посторонние.
19:00 —драма «Артист» (12+) Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе. Только любовь поможет героям обрести счастье.
21:10 — драма «Кислород» (12+) Был обычный летний день. Санек гулял по бульвару и с интересом рассматривал всех окружающих. Кто-то танцевал хип-хоп, кто-то катался на скейтборде, кто-то целовался у фонтана, в общем, все как обычно, но… Санек повернул голову и увидел ее — свободную, красивую, рыжеволосую девушку, ту, которая стала для него — «Чистым кислородом»! И с этой минуты все, что было в его жизни раньше, потеряло смысл: Она стала воздухом, без которого жить он больше не смог."Кислород" - кино нового поколения, рассказанное современным языком. Десять мегастильных клипов — в единой романтической киноистории, которая, насыщая воздух любовью, заставляет чаще биться сердце, дышать глубже и чище. А чистый кислород — позволяет восполнить дефицит жизненно важной энергии, успокаивает нервную систему, способствует восстановлению сил и улучшает общее настроение зрителя.
13:00 — мультфильм «Балерина» (6+) События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году.
15:00 — мелодрама «Дневник мамы первоклассника» (6+) Маше Скворцовой очень повезло в жизни: она красива, материально обеспечена, счастлива замужем, у нее растет маленький Вася. Первое сентября в жизни сына молодая мама встречает очень умиротворенно. Она еще не знает, что впереди все неприятности кризиса семилетки. За один год первенец успеет влюбиться, пройти опасную проверку на смелость, будет предан лучшим другом и оклеветан собственной учительницей. Сможет ли маленький мужчина справиться с тяжелыми испытаниями, а его мама — сохранить присутствие духа?
17:00 — драма «Учитель английского» (16+) Линда, одинокая учительница английского языка в маленьком городке Кингстон, всю жизнь работает в школе, очень любит свой предмет, но в личной жизни у нее не все так радужно. Жизнь Линды кардинально меняется, когда ее бывший ученик Джейсон возвращается из Нью-Йорка в свой маленький городок после неудачной попытки поставить там свою пьесу. И теперь Линда всеми силами будет стараться помочь Джейсону как можно быстрее стать успешным драматургом…
19:00 — мелодрама «Мой единственный» (12+) Гламурная Анн Деверо катит по восточному побережью, переезжая из города в город и пытаясь отыскать богатого мужа, который бы обеспечил ей и двум ее сыновьям счастливую жизнь.
21:10 — Комедия «Притворись моим парнем» (16+) Красивая и амбициозная 36-летняя журналистка получила шанс всей жизни — стать главным редактором популярного журнала Rebelle. Занять заветный пост ей мешает одно — консервативный имидж. Когда судьба сводит ее с привлекательным 20-летним парнем, она решает воспользоваться случаем и заводит с ним роман, чтобы добиться повышения по службе.
13:00 — мультильм «Маленький принц» (6+) Мир невозможен без фантазии и приключений. По крайней мере в это верит добродушный старик авиатор, по соседству с которым недавно поселилась одна очень педантичная мама со своей прилежной дочкой. Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в котором время на друзей предусмотрено только следующим летом. Однако этот тщательно выстроенный план трещит по швам, когда в жизнь девочки врывается странный сосед с его невероятными рассказами о Маленьком Принце и далеких звездах. Осталось только починить самолет, и в путь! Так начинается большое путешествие девочки — полное опасностей, волшебства, юмора и настоящей дружбы.
15:00 — мультфильм «Смелый большой панда» Маленький панда по имени Манчу случайно узнаёт о наводнении, которое скоро придёт в его долину. Взрослые не верят предупреждению ребёнка, и тот решает хитростью выманить своих сородичей высоко в горы, в бамбуковый лес. В этом малышу помогают одноклассница Чичи, травоядный леопард Юнг-Фу и странный зверёк Конфуций, который тоже считает себя пандой. На пути в безопасное место зверей ожидает множество приключений и испытаний. Но смекалка и смелость маленького Манчу, а также помощь духов предков помогут пандам обрести новый дом.описание
17:00 — мелодрама «Светская жизнь» (18+) 1930-е годы. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни и событий, определивших дух того времени.
19:00 — драма «Серена» (16+)По мотивам одноименного литературного бестселлера Джона Роша Великая депрессия, США. Джордж Пембертон, владелец лесозаготовительной империи в Северной Каролине, женится на ослепительной бостонской красавице Серене и привозит ее в родные леса. Вместе, как король и королева, они правят обширными владениями, уничтожая любые препятствия на своем пути. Но когда Серена узнает, что не может иметь детей, она решается избавиться от внебрачного сына Джорджа…
21:10 — драма «Миллионер из трущоб» (12+) Удивительная история 18-летнего сироты из бомбейских трущоб Джамаля Малика…Джамаль всего в одном шаге от выигрыша в 20 миллионов рупий на телешоу «Кто хочет стать миллионером?». Ему остался только один, последний вопроc, который должны задать на следующий день… Но вместо этого он, арестованный по подозрению в мошенничестве, рассказывает полиции невероятную историю своей жизни в трущобах, о потерянной возлюбленной… Что делает на этом шоу парень, которому не нужны деньги? И, в конце концов, откуда ему были известны все ответы?
13:00 — мультфильм «Кот Гром и заколдованный дом» (0+) Спасаясь от проливного дождя, любопытный уличный кот попадает в таинственный особняк, принадлежащий старому фокуснику Лоуренсу. В доме иллюзиониста живет немало зверей, и далеко не все они рады новому обитателю. Особенно подозрительно относятся к коту кролик Джек и мышка Минни. Но когда Лоренцо оказывается в больнице, а его племянник решает продать дядюшкино жилье, зверькам приходится объединиться. И в плане по спасению дома коту предстоит сыграть очень важную роль.
15:00 — семейный фильм «Хатико: самый верный друг» (6+) В основе сюжета — реальная история, случившаяся в Японии и потрясшая весь мир. Однажды, возвращаясь с работы, профессор колледжа нашел на вокзале симпатичного щенка породы акита-ину. Профессор и Хатико стали верными друзьями. Каждый день пес провожал и встречал Профессора на вокзале. И даже потеря хозяина не остановила пса в его надежде, что друг вернется. Хатико пережил своего хозяина на 10 лет — все эти годы он неизменно приходил на место встречи. На вокзале Сибуя в Японии воздвигнут памятник Хатико, псу, который преподал людям урок истинной преданности, любви и дружбы.
17:00 — комедия «Очень плохие мамочки» (18+) Идеальная мать, прекрасная жена, хорошая домохозяйка с успешной карьерой… Но стоит немного расслабиться, как тебе сразу напоминают о твоих обязанностях. Почему только мужчины имеют право развлекаться? Сколько же можно это терпеть?! Пора команде отчаянных мамочек пуститься во все тяжкие.
19:00 — фэнтези «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (12+) Экранизация второй части всемирно известной трилогии Сюзанн Коллинз «Голодные игры». Сумев выжить на безжалостных Голодных играх, Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются домой. Но теперь они в еще большей опасности, так как своим отказом играть по правилам на Арене бросили вызов Капитолию. По традиции следующие, юбилейные, Голодные игры должны стать особенными, и в этот раз в них участвуют только победители прошлых лет. Китнисс и Пит вынуждены вновь выйти на Арену, где будут соперничать с сильнейшими. Правила игры меняются. Арена еще опасней, масштаб еще больше, ставки еще выше!
21:10 — фэнтези «Голос монстра» (16+) Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.
Кинотеатр будет работать до середины сентября каждую неделю с четверга по воскресенье. Присылайте отзывы и фотографии после посещения этого кинотеатра.
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