Инцидент произошёл около 13:30 в пятницу, 18 августа, в деревне Голубое, метрах в пятидесяти от стартовой остановки повреждённого автобуса № 495 «Больница № 6 — ст. Крюково», который направлялся в сторону Зеленограда.

«В автобусе были пассажиры, в том числе с коляской. Сразу за этим автобусом ехал второй 495-й, но взять пассажиров отказался. Сказал — опоздает на свой рейс», — рассказывает Юлия.

В «Мострансавто» нам сообщили: «Автобус, которому разбили стекло, был оперативно направлен на ремонт и уже вышел на маршрут. Стороны урегулировали ситуацию мирным путем, виновник происшествия возместил материальный ущерб. Во время инцидента никто из пассажиров не пострадал».