Рейсовый автобус лишился стекла из-за неожиданного столкновения с дверью маршрутки, стоявшей у обочины.
Как рассказала Zelenograd.ru свидетель происшествия Юлия, водитель маршрутного такси № 1016 стоял на дороге спиной к основному движению. Он открыл дверь кабины в тот момент, когда мимо проезжал рейсовый автобус, и та буквально вспорола стекло передней двери рейсовика.
Инцидент произошёл около 13:30 в пятницу, 18 августа, в деревне Голубое, метрах в пятидесяти от стартовой остановки повреждённого автобуса № 495 «Больница № 6 — ст. Крюково», который направлялся в сторону Зеленограда.
«В автобусе были пассажиры, в том числе с коляской. Сразу за этим автобусом ехал второй 495-й, но взять пассажиров отказался. Сказал — опоздает на свой рейс», — рассказывает Юлия.
В «Мострансавто» нам сообщили: «Автобус, которому разбили стекло, был оперативно направлен на ремонт и уже вышел на маршрут. Стороны урегулировали ситуацию мирным путем, виновник происшествия возместил материальный ущерб. Во время инцидента никто из пассажиров не пострадал».
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