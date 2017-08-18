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Водитель маршрутки случайно выбил стекло у проезжавшего мимо автобуса 18.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Рейсовый автобус лишился стекла из-за неожиданного столкновения с дверью маршрутки, стоявшей у обочины.

Как рассказала Zelenograd.ru свидетель происшествия Юлия, водитель маршрутного такси № 1016 стоял на дороге спиной к основному движению. Он открыл дверь кабины в тот момент, когда мимо проезжал рейсовый автобус, и та буквально вспорола стекло передней двери рейсовика.

Юлия Дорофеева / /vk.com/zelaoauto

Инцидент произошёл около 13:30 в пятницу, 18 августа, в деревне Голубое, метрах в пятидесяти от стартовой остановки повреждённого автобуса № 495 «Больница № 6 — ст. Крюково», который направлялся в сторону Зеленограда.

«В автобусе были пассажиры, в том числе с коляской. Сразу за этим автобусом ехал второй 495-й, но взять пассажиров отказался. Сказал — опоздает на свой рейс», — рассказывает Юлия.

В «Мострансавто» нам сообщили: «Автобус, которому разбили стекло, был оперативно направлен на ремонт и уже вышел на маршрут. Стороны урегулировали ситуацию мирным путем, виновник происшествия возместил материальный ущерб. Во время инцидента никто из пассажиров не пострадал».

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