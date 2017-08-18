Работы начались недавно. Фасад бывшего кинотеатра штукатурят и красят за бюджетные деньги, а торговый комплекс — собственник здания за свой счет, рассказалв эфире радио «Зеленоград сегодня» глава управы района Матушкино Антон Гущин. «Здание (кинотеатра „Электрон“) для города важное, хочется, чтобы оно выглядело красиво и опрятно хотя бы снаружи», — сказал Гущин.

Тумбы возле торгового комплекса красят в традиционный белый. Ярким красным пятном пока выделяется только тумба около траттории — раньше она была бордовая. Светло-серую и бежевую дорожную плитку симметрично проложили сине-зеленой. Видимо, для гармонии решено покрасить зеленоватыми полосками и фасад «Электрона». Прозелень появилась и на стенах магазина «Перекресток».

Открыть площадь Юности после реконструкции планируется ко Дню города, то есть к 9 сентября. Сейчас завершается укладка плиточного покрытия, устроены подземные коммуникации нового фонтана.

«Электрон» сейчас выставлен на торги. Если аукцион состоится, в следующем году здание будут капитально ремонтировать.