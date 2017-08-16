«Что в Крюково за напасть с летучими муравьями? Они просто везде, по всей площади Крюково и по всему Бизнес-центру (где „Лента“), в том году такой напасти не было», — пишет один из горожан Вконтакте. По свидетельству других, летающие муравьи досаждают не только в Крюково, а кое-где посреди микрорайонов встречаются и муравейники — например, в 14 микрорайоне.

Еще один зеленоградец спрашивает, что за необычный жук залетает к нему в окно, а в комментариях гадают, не короед ли это.