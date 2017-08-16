Задержавшееся августовское тепло вызвало к активной жизни насекомых в городе — и это не только комары и осы. Зеленоградцы спрашивают про жуков-усачей, которые залетают в окна, и жалуются на множество летающих муравьёв. Zelenograd.ru расспросил о них зеленоградского учёного-энтомолога, доктора биологических наук Андрея Беньковского.
«Что в Крюково за напасть с летучими муравьями? Они просто везде, по всей площади Крюково и по всему Бизнес-центру (где „Лента“), в том году такой напасти не было», — пишет один из горожан Вконтакте. По свидетельству других, летающие муравьи досаждают не только в Крюково, а кое-где посреди микрорайонов встречаются и муравейники — например, в 14 микрорайоне.
Еще один зеленоградец спрашивает, что за необычный жук залетает к нему в окно, а в комментариях гадают, не короед ли это.
Нет, это не короед, рассказал Андрей Беньковский — это дровосек-кожевник, семейство усачи. На фото самец, самка ещё крупнее, и у неё усы потоньше. Живёт в лесах, а его личинки — в гниющих старых корнях. Никому не вредит. «Наоборот, присутствие такого большого симпатичного жука у нас в городе говорит о том, что не всё так плохо, и кое-что от природы осталось», считает учёный.
Таких жуков не надо обижать, лучше отнести в лес или хотя бы на газон, чтобы не раздавили. Летают они недолго, обычно в июле, а в нынешний аномальный год полетели только в августе.
В летающих муравьях нет ничего необычного — это просто брачные полёты молодых самцов и самок, основателей новых муравейников. Это тоже недолгое явление.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- Оставь отзыв
-
Получи подарок
на выбор .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В АВГУСТЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.