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Что за летучие муравьи и жуки с рогами появились в Зеленограде? 16.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Задержавшееся августовское тепло вызвало к активной жизни насекомых в городе — и это не только комары и осы. Зеленоградцы спрашивают про жуков-усачей, которые залетают в окна, и жалуются на множество летающих муравьёв. Zelenograd.ru расспросил о них зеленоградского учёного-энтомолога, доктора биологических наук Андрея Беньковского.

«Что в Крюково за напасть с летучими муравьями? Они просто везде, по всей площади Крюково и по всему Бизнес-центру (где „Лента“), в том году такой напасти не было», — пишет один из горожан Вконтакте. По свидетельству других, летающие муравьи досаждают не только в Крюково, а кое-где посреди микрорайонов встречаются и муравейники — например, в 14 микрорайоне.

Еще один зеленоградец спрашивает, что за необычный жук залетает к нему в окно, а в комментариях гадают, не короед ли это.

Усатый «зверь», залетающий в окна — не короед, а дровосек-кожевник
Фото: Иван Мирошниченко/vk.com

Нет, это не короед, рассказал Андрей Беньковский — это дровосек-кожевник, семейство усачи. На фото самец, самка ещё крупнее, и у неё усы потоньше. Живёт в лесах, а его личинки — в гниющих старых корнях. Никому не вредит. «Наоборот, присутствие такого большого симпатичного жука у нас в городе говорит о том, что не всё так плохо, и кое-что от природы осталось», считает учёный.

Фото: graphnet.ru

Таких жуков не надо обижать, лучше отнести в лес или хотя бы на газон, чтобы не раздавили. Летают они недолго, обычно в июле, а в нынешний аномальный год полетели только в августе.

Фото: brockstarpestservices.com

В летающих муравьях нет ничего необычного — это просто брачные полёты молодых самцов и самок, основателей новых муравейников. Это тоже недолгое явление.

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Обсуждение
Lena К.
11 часов назад
Часто залетают в квартиру и быстро погибают. Если вовремя замечаю - отправляю назад в природу. Но обычно нахожу уже почившими...
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